Schinznach «Besonders im Sozialwesen besteht dringender Handlungsbedarf»: Oliver Ecknauer buhlt um einen Gemeinderatssitz Am 18. Juni können die Schinznacherinnen und Schinznacher zwei Plätze in der Exekutive für den Rest der Amtsperiode 2022/25 besetzen. Warum sie sich unter den vier Kandidaten für ihn entscheiden sollen, erklärt der Turniertänzer und Unternehmer.

Gemeinderatskandidat Oliver Ecknauer interessiert sich insbesondere für die Ressorts Soziales und Finanzen. Bild: zvg

Für Oliver Ecknauer ist es der zweite Anlauf. Schon vor eineinhalb Jahren stellte sich der Parteilose neu für den Gemeinderat Schinznach zur Wahl. Damals hatte er unter den insgesamt neun Anwärterinnen und Anwärtern das Nachsehen. Nun tritt der 59-Jährige erneut an: Er kandidiere sehr gerne ein weiteres Mal, sagt Ecknauer auf Nachfrage und ergänzt: «Es sind aktuell gleich zwei Sitze zu besetzen und ich sehe die Chance und auch die Notwendigkeit, diese Lücke zu schliessen und etwas Entscheidendes für die Einwohner der Gemeinde zu tun.»

Er wolle Veränderung und freudigen Elan einbringen. «Zudem bin ich politisch schon immer interessiert, sehr kreativ, tatkräftig und sozial eingestellt.» Nach der Demission von Elisa Landis und Adrian Mathys entscheiden die Schinznacherinnen und Schinznacher am 18. Juni an der Urne über die Nachfolgen für den Rest der Amtsperiode 2022/25. Für Oliver Ecknauer gibt es Diverses, das in der Gemeinde fehlt und das er angehen möchte: «Besonders im Sozialwesen besteht dringender Handlungsbedarf.»

Aktuell sind zwei Plätze in der Schinznacher Exekutive frei. Bild: Maja Reznicek

Es solle allen Gemeindemitgliedern möglich sein, persönlich mit ihren Anliegen zu Wort zu kommen. Bei Problemen sollten diese an einem Tisch lösungsorientiert und speditiv geklärt werden. «Die Gemeinde muss sich ihres sozialen Auftrags bewusst sein und unbedingt tätig werden.»

Auch im Bauwesen fühlt sich Oliver Ecknauer zu Hause

Seit 1983 ist Oliver Ecknauer im Ortsteil Wallbach ansässig. Hier arbeitet der ausgebildete Konstrukteur, der 25 Jahre bei der Creabeton Baustoff AG in Brugg tätig war, an seinem eigenen Unternehmen: Mit der «O’Gold-Nugget-Ranch» plant er ein Projekt, das sozial benachteiligte Menschen stabilisieren soll. Zudem hat der 59-Jährige aktuell im Wohnhaus auf dem Grundstück eine junge Familie als Mieterschaft: «Die komplette Familie tauscht sich hier gegenseitig aus und wir freuen uns alle, wenn gedachte Bauvorhaben in Zukunft umgesetzt werden dürfen.»

Im Februar schien diese Einnahmequelle noch bedroht. Weil er die Rechnungen nicht begleichen konnte, drohte die AEW Energie AG anscheinend mit einer Stromabschaltung, wogegen sich Ecknauer mit einer auffälligen Aktion wehrte. Momentan würden hier diverse Vorgänge laufen, sagt der Gemeinderatskandidat im Mai.

Auf dem 1930 Quadratmeter grossen Schinznacher Gelände soll eine ganze Ranch im alten Stil entstehen, erklärte Oliver Ecknauer im November 2021 gegenüber der AZ. Bild: Chris Iseli

Bedingt durch seine eigenen Erfahrungen und sein Know-how interessiere er sich im Hinblick auf das Amt am meisten für die Ressorts Soziales und Finanzen. «Aber auch im Bauwesen fühle ich mich zu Hause und sehr ambitioniert.»

Am Wochenende nahm er an den Schweizer Meisterschaften teil

Neben Oliver Ecknauer kandidieren für das Amt auch Simon Baldinger (SVP), Werner De Schepper (IG Oberflachs) und Roger Wüst (FDP). Gemäss Ecknauer ist die Antwort naheliegend, warum das Stimmvolk ihn wählen soll: «Ich bin einer aus ihrer Mitte, selbst Einwohner und Wähler.»

Mit Schinznach-Dorf sei er im Herzen verbunden, seit seine Eltern hier eine Liegenschaft kauften. «Es ist meine Heimat, Priorität und ich kenne und liebe hier alles. Wer kann so ein Amt besser vertreten, als jemand wie ich, der um die Vorgänge und auch um die Probleme der Menschen weiss?»

Ecknauer unterstreicht, dass ihm auch seine Hobbys sehr wichtig seien. Aktuell könne er sich amtierender Europameister im Disco Swing im Jack’n Jill nennen. Ausserdem habe er im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Polen den fünften Platz im Paartanz belegt und trat vergangenes Wochenende bei den offenen Schweizer Meisterschaften in Solothurn an. Auch Kunst, Architektur und Möbelrestauration sind gemäss dem Schinznacher wichtige Bestandteile seines Lebens.