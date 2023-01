Schinznach Beschwerde hat Erfolg: Für die Sanierung der Lindenstrasse ist die Bewilligung wieder weg Vor bald sechs Jahren hat das Schinznacher Stimmvolk den Projektkredit zur Quartier-Erschliessungsstrasse genehmigt. Kurz vor der Umsetzung muss die Gemeinde jetzt wieder einige Schritte zurücktreten – und setzt auf eine Empfehlung des Kantons.

Schon lange ein Thema: die Sanierung der Lindenstrasse. Der Projektabschnitt beginnt im Norden mit der Einmündung zur Ausserdorfstrasse und endet im Süden beim Gartenweg. Screenshot/Google Maps

Das letzte Wort ist doch nicht gesprochen. Im Sommer 2017 hatten die Schinznacherinnen und Schinznacher dem Kredit von 1,04 Millionen Franken für die Sanierung Lindenstrasse zugestimmt. Laut technischem Bericht sollte bei dem Projekt auch das Verkehrsregime überarbeitet werden, um den Durchgangsverkehr durch das Quartier beschränken zu können. Im Winter 2020 folgte die Auflage des Baugesuchs, einige Monate später die Baubewilligung. Diese ist seit kurzem aber nicht mehr gültig.

Gemäss Mitteilungsblatt wurde gegen die Bewilligung für das Vorhaben – das den Ausbau/Sanierung der Strasse mit einer Erneuerung der Werkleitungen, einer Neuerstellung der Strassenbeleuchtung und Änderung der Verkehrssignalisation mit neuen Verkehrsbeschränkungen vorsieht – erfolgreich Beschwerde von einer Privatperson erhoben.

Die Gemeinde schreibt dazu: «Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons hiess diese gut und hob die Baubewilligung des Gemeinderats vom 22. März 2021 auf.»

Am Montag startet die Verkehrserhebung

Zum Inhalt der Beschwerde kann sich das BVU noch nicht äussern. Wie Sprecher Giovanni Leardini auf Anfrage mitteilt, sei zwar die Beschwerdefrist gegen diesen Entscheid der Rechtsabteilung am 17. Januar verstrichen, aber: «Wir warten nach Ablauf in der Regel noch zirka zehn Tage ab, bis wir sicher von der Rechtskraft der Entscheide ausgehen.»

Feststeht – so heisst es im Schinznacher Mitteilungsblatt –, dass das Departement in seinem Entscheid die Durchführung einer umfassenden Verkehrserhebung empfohlen hat. Die Exekutive hat nun die Firma Innolutions AG aus Wildegg damit beauftragt. Ausgeführt wird die Erhebung ab nächstem Montag, 23. Januar, bis am Sonntag, 29. Januar.

Im Anschluss an die Erhebung prüft die Gemeinde neue Varianten der Verkehrsführung und das Baugesuchsverfahren wird wieder gestartet.