Schinznach-Bad/Schinznach-Dorf Umfangreiche Arbeiten: Die Aarebrücke erhält neue Ränder und Geländer Die Sanierungsarbeiten zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf sind auf Kurs. Im Juni wird auf der Aarebrücke eine spezielle Zusatzschicht eingebaut. Dann folgt die zweite Bauphase.

Konzentriert an der Arbeit auf der gesperrten Aarebrücke: Die Randabschlüsse werden entfernt und neu erstellt. mhu (12. April 2022)

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert: Der alte Deckbelag, die Abdichtung sowie die Geländer sind entfernt, die Armierungseisen ragen aus dem Beton, die Oberfläche ist aufgeraut. Auf der Fahrbahn und auf dem aufhängten Gerüst sind konzentriert die Bauarbeiter am Werk. Zwei Schlagbohrmaschinen sind zu hören. Die Aarebrücke Schinznach wird derzeit saniert und verstärkt.

Peter Widmer ist Projektleiter vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. mhu

Projektleiter Peter Widmer vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt ermöglicht auf einem kurzweiligen Rundgang am strahlend sonnigen, warmen Frühlingsvormittag einen spannenden Blick – nicht nur auf, sondern auch unter die Aare­brücke. Mit dem Baufortschritt ist er zufrieden. «Wir kommen gut voran, sind im Programm.»

Zum Einsatz kommt sehr dichtes und hartes Material

Die knapp 117 Meter lange Stahlverbundkonstruktion hat Baujahr 1951 und wird täglich von über 7000 Fahrzeugen passiert. Begonnen haben die Sanierungsarbeiten im Februar dieses Jahres.

Sobald die Brückenränder neu erstellt und die Geländer angebracht sind, wird die Brückenplatte – samt angrenzendem Trottoir – im Juni mit einer zusätzlichen Schicht aus sogenanntem Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff (UHFB) versehen. Dank diesem sehr dichten und harten Material kann nicht nur das bestehende Tragsicherheitsdefizit der Brücke behoben werden. Auch braucht es – da wasserdicht – keine Abdichtung mehr. Auf die Fahrbahn kommt zum Schluss ein Deckbelag aus lärmarmen Gussasphalt.

Ersetzt wird ebenfalls die Strassenentwässerung. Bisher wurde das Regenwasser direkt in die Aare geleitet. Künftig wird es in neuen Längsleitungen gesammelt, zum Ufer geführt und dort von Feststoffen befreit. Erst danach gelangt es in die Aare.

Voraussichtlich im Sommer erhalten dann die beiden Stahlträger, die nur knapp über der Wasseroberfläche liegen, einen neuen Anstrich. Die Brücke muss luftdicht eingehaust werden für die Entfernung der alten Farbe. Diese sei, erklärt Widmer, bleimennighaltig. Und diese giftigen Pigmente dürften nicht in die Umwelt gelangen.

Aufwendig sei das Unterfangen nicht zuletzt wegen der Leitungen, die unter der Brücke ver­laufen, fügt der Projektleiter an. Der Swisscom-Kabelblock bleibt bestehen, entfernt wird aber eine alte Wasserleitung sowie ein schmaler Fussgängersteg. Dieser diente ursprünglich dem Militär dazu, in einem Kriegsfall die Sprengladungen an den beiden Brückenpfeilern anbringen zu können. Die dortigen Bohr­löcher werden übrigens verschlossen.

Unter der Brücke verlaufen verschiedene Leitungen. Entfernt wird der schmale Fussgängersteg des Militärs. mhu

In einer zweiten Bauphase wird ab Juni/Juli die SBB-Betonbrücke beim Automobilunternehmen Amag instand gesetzt. Auch bei dieser werden Belag und Ränder ersetzt. Installiert wird ebenfalls ein Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitplanken und verstärkt wird die Brückenplatte mit einer Zusatzschicht aus Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff. Erneuert wird die SBB-Schutzwand. Für die Arbeiten im Bereich der Bahngleise besteht ein genau definiertes Zeitfenster, weiss Widmer.

Saniert wird weiter die Kantonsstrasse zwischen den beiden Brücken: samt Randverstärkung des Gehwegs mit Stützmauer, Werkleitungen sowie Belagsersatz.

Die Verkehrssituation hat sich schnell eingependelt

Für die umfangreichen Arbeiten ist die Strasse zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt – einerseits aus Sicherheitsgründen wegen der engen räumlichen Verhältnisse. Andererseits könnten, sagt Widmer, die Tätigkeiten auf diese Weise effizient und in guter Qualität ausgeführt werden.

Die Aarebrücke Schinznach wird umfassend saniert und verstärkt.

Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Das Konzept funktioniere, stellt der Projektleiter fest. In verschiedenen Gemeinden waren erst Bedenken vorhanden wegen Zusatz- und Schleichverkehr. Die Situation habe sich aber nach wenigen Tagen eingependelt. Für den Fuss- und Veloverkehr ist der Aareübergang auf dem seitlichen Steg stets offen. Auch die Zufahrten zum Schwimmbad Schinznach sowie – auf der gegenüberliegenden Flussseite – in die Unterdorf- und Schachenstrasse sind gewährleistet.

Abgeschlossen sein soll die Sanierung bis Ende dieses Oktobers. Gerechnet wird mit Kosten von alles in allem rund 8,6 Mio. Franken.