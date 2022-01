Schinznach-Bad/Schinznach-Dorf Kein Durchkommen für den motorisierten Verkehr: Die Aarebrücke bekommt eine Auffrischung Voraussichtlich am 21. Februar beginnen die Sanierungsarbeiten an der Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf. Die Strecke wird für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, wird die Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf verstärkt mit einer zusätzlichen Schicht aus sogenanntem ultrahochfestem Faser­verbundbaustoff. mhu (18. Januar 2022)

Die 70 Betriebsjahre haben Spuren hinterlassen an der Aarebrücke sowie an der SBB-Brücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf. Die beiden Bauwerke werden deshalb umfassend saniert und verstärkt. Gleichzeitig erneuert wird der Kantonsstrassenabschnitt dazwischen, instandgesetzt wird zudem die Unterführung zum Schwimmbad.

Die Bauarbeiten, ist vorgesehen, sollen in rund viereinhalb Wochen am 21. Februar starten und voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres dauern. In dieser Zeit ist die Strecke für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für den Fuss- und Veloverkehr bleibt der Übergang gewähr­leistet.

Die Fahrbahn erhält einen lärmarmen Deckbelag

Roberto Scappaticci, Sektionsleiter Brücken und Tunnel beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), hat an einer Medieninformation am windig-kalten Dienstagnachmittag das Vorhaben im Detail erläutert. Die knapp 117 Meter lange Aarebrücke, eine Stahlverbundbrücke mit Baujahr 1951, erhält neue Konsolköpfe, also Brückenränder. Eingebaut wird eine zusätzliche Schicht aus sogenanntem Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff (UHFB).

Roberto Scappaticci, Sektionsleiter Brücken und Tunnel beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, erläutert das Projekt. mhu

Mit diesem sehr dichten, harten Material könne das bestehende Tragsicherheitsdefizit behoben werden, erklärte Scappaticci. Eingesetzt in dieser Schicht werde als Besonderheit eine Bewehrung aus Rundstahl – eine grossflächige Verstärkung aus Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff/Stahl.

Auf der Fahrbahn schliesslich wird ein Deckbelag aus lärmarmen Gussasphalt eingebaut. Die bestehenden Geländer werden ersetzt durch ein Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitplanken.

Giftige Pigmente dürfen nicht in Umwelt gelangen

Für die Sanierung muss die gesamte Brücke, die über zwei Brückenpfeiler verfügt, mit einem Schutzgerüst versehen und luftdicht eingehaust werden. Der Grund: Der bestehende Anstrich, der entfernt wird, ist bleimennighaltig. Und diese giftigen Pigmente dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Aufgetragen wird ein neuer Korrosionsschutz. Als eine Herausforderung bezeichnete Scappaticci die engen Verhältnisse nicht auf, sondern vor allem unter der Brücke. Denn der Stahlträger liegt nur knapp über der Wasseroberfläche.

Die Stahlverbundbrücke hat Baujahr 1951 und verfügt über zwei Brückenpfeiler. mhu

Die SBB-Brücke beim Automobilunternehmen Amag, eine Betonbrücke mit Baujahr 1952, erhält ebenfalls neue Konsolköpfe, eine Fahrbahnplatte aus Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff sowie einen Deckbelag aus lärmarmen Gussasphalt. Auch hier wird anstelle der Geländer neu ein Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitplanken installiert.

Zufahrt zum Schwimmbad bleibt möglich

Aus Platz- und Sicherheitsgründen können die Bauarbeiten nur unter einer Vollsperrung stattfinden, stellte Scappaticci fest. In einer ersten Phase bis voraussichtlich Mitte Juni sollen die Tätigkeiten an der Aarebrücke ausgeführt werden, danach an der SBB-Brücke. Die Vollsperrung erfolgt ab den Kreiseln. Die Zufahrt zum Schwimmbad auf der einen Seite sowie in die Unterdorf- und Schachenstrasse auf der anderen Seite bleibt aber möglich.

Für die Sanierung wird mit Kosten von rund 8,6 Mio. Franken gerechnet.