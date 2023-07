Schinznach-Bad Zwei Jahre nach dem Zusammenschluss: «Viele Leute fühlen sich schlechter informiert als vor der Fusion mit Brugg» Rückblickend betrachtet sei der zweite Austausch zwischen der Bevölkerung von Schinznach-Bad und Brugger Einwohnerräten, an dem etwa 30 Personen teilnahmen, eine Art Gemeindeversammlung gewesen, sagt Miro Barp. Und die AZ fragt die Stadt, was beim «Fusions-Check» vom vergangenen Oktober rausgekommen ist.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Schinznach-Bad mit dem Thermal-Kurzentrum ein Stadtteil von Brugg. Bild: Severin Bigler

Brugg und Schinznach-Bad haben am 1. Januar 2020 fusioniert. Bei der entscheidenden Urnenabstimmung im März 2018 fiel die Zusage zum Zusammenschluss knapp aus: In Schinznach-Bad stimmten 279 Personen Ja uns 241 Nein, bei einer Stimmbeteiligung von 69,4%. In Brugg waren 1907 Stimmberechtigte für die Fusion, 1843 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,8%.

2019, ein Jahr vor dem Zusammenschluss, wurde der erste Teil des «Fusions-Checks» durchgeführt. Dieser wurde von der Fachhochschule Graubünden entwickelt und vom Kanton Aargau ideell sowie finanziell unterstützt. Mit dem «Fusions-Check» soll ein möglichst ganzheitlicher Vergleich der Situation vor und nach Gemeindefusionen erreicht werden. Die Bevölkerung war im Oktober 2022 eingeladen, sich für den zweiten Teil des «Fusions-Checks» an einer Umfrage zu beteiligen. Was dabei herauskam, ist bis heute nicht bekannt.

Leute in Schinznach-Bad suchen alte Gemeindefahne

Unabhängig vom «Fusions-Check» haben sich einige Brugger Einwohnerräte mit der Bevölkerung von Schinznach-Bad im Januar dieses Jahres und ein zweites Mal am 17. Juni vor Ort ausgetauscht. Der Auslöser war, dass nach dem Wegzug von Esther Graf (EVP) niemand mehr vom Ortsteil Schinznach-Bad im Brugger Einwohnerrat vertreten ist.

Die Vertretungen des Einwohnerrats Brugg beim Austausch in Schinznach-Bad (v. l.): Miro Barp (SVP), Ruedi Füchslin (FDP), Esther Graf (EVP), Angelika Curti (Mitte), Markus Lang (GLP), Reto Bärtschi (SP) und Elias Gerber (EVP). Bild: zvg

Beim ersten Austausch seien 33 Themen eruiert worden, die der Bevölkerung von Schinznach-Bad unter den Nägeln brennen, schreibt SVP-Einwohnerrat Miro Barp, als einer der Initianten, in einer Mitteilung. Ziel der Folgeveranstaltung sei gewesen, das weitere Vorgehen festzulegen.

«Viele Schinznacherinnen und Schinznacher sind mit den Auswirkungen der Fusion unzufrieden. Sie finden, dass sie schlechter informiert sind als vor der Fusion und gewisse Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden», so Barp weiter. Die ungenügende oder gar fehlende Kommunikation – das Mitteilungsblatt wird vermisst – und das Fehlen der Verbindung zur Stadt Brugg wurden diskutiert. Man habe keinen Ansprechpartner und wisse beispielsweise nicht, wo sich die alte Gemeindefahne von Schinznach-Bad befinde.

Die Auswertung wird im Sommer aufbereitet

Von den 33 eruierten Themen gehöre etwa ein Drittel in die Zuständigkeit des Einwohnerrats. Deren Mitglieder werden Abklärungen vornehmen und allenfalls Vorstösse einreichen. Ein erstes Postulat, das vor wenigen Tagen eingereicht wurde, fordert die Prüfung eines Stadtbusses.

Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Gemeinde Schinznach-Bad haben sich im Juni zum zweiten Mal mit Brugger Einwohnerratsmitgliedern ausgetauscht. Bild: zvg

Die restlichen Themen müssen von der Bevölkerung oder einem Quartierverein bearbeitet werden. Mit ihren Anliegen könnten sie direkt an den Werkhof, Stadtschreiber oder Stadtrat gelangen. Der Quartierverein Schinznach-Bad werde die Kontaktgruppe in Zukunft jährlich einladen, damit sich die Probleme nicht erneut anstauen, so Barp.

Auf die Frage, was beim Fusions-Check rausgekommen ist, antwortet Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg: «Die Auswertung der Befragung liegt mir vor.» Die Daten werde er über den Sommer aufarbeiten, dem Stadtrat präsentieren und danach in geeigneter Form veröffentlichen.