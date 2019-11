Schinznach-Bad verabschiedet an letzter Gemeindeversammlung die BNO

Nach etwas mehr als einer Stunde war sie vorbei, die letzte Gemeindeversammlung in der Geschichte der Gemeinde Schinznach-Bad. Ab 1. Januar ist die Kommune Teil der Stadt Brugg. Am Freitagabend gab es denn auch nur noch wenige Geschäfte zu behandeln.

Das wichtigste: Die Genehmigung der gesamtrevidierten Bau- und Nutzungsordnung (BNO) mit Zonenplan. Gemeinderat Boris Charpié führte nochmals aus, was es damit auf sich hat, Unterstützung bekam er seitens des Büros arcoplan in Ennetbaden, das für die Erarbeitung der Planungsunterlagen zuständig war. So wurde nochmals ausgeführt, dass die Amag eine Einwendung einreichte bezüglich Gestaltungsplanpflicht auf dem in der Gewerbezone befindenden Areal. Der Gemeinderat hiess die Einwendung gut.

Nach den detaillierten Ausführungen gab es keine einzige Frage aus dem Plenum. Die revidierte BNO wurde grossmehrheitlich ohne Federlesens angenommen. Genauso wie die beiden Kreditabrechnungen Sanierung der Sonderbauwerke Abwasser sowie Sanierung des Grundwasserpumpwerks. Beide Kreditabrechnungen wiesen eine Kreditunterschreitung aus. Weiter wurden von der Gemeindeversammlung drei Personen diskussionslos eingebürgert.

Unter Verschiedenes verabschiedete Gemeindeammann Angela Lunginovic die Kommissionsmitglieder. Den Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Verwaltung wird sie am Weihnachtsessen verabschieden. Weiter überbrachte die Brugger Frau Stadtammann, Barbara Horlacher, Grussworte aus der Stadt Brugg. Der gesamte Brugger Stadtrat war an der Gemeindeversammlung anwesend.

