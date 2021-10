Schinznach Bad Velofahrer nach Zusammenstoss mit Fussgängerin gesucht Ein Velofahrer stiess am Aareufer bei Schinznach Bad mit einer Fussgängerin zusammen. Diese stürzte und verletzte sich. Der Radfahrer wird gesucht.

Eine 76-Jährige war am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Feldweg unterwegs, welcher der Aare entlang führt. In Begleitung einer anderen Frau war sie in Richtung Reha-Zentrum Schinznach unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Dieser stiess in der Folge mit der Seniorin zusammen und brachte sie zu Fall. Dabei erlitt sie Schürfungen und Prellungen.

Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt, habe der Velofahrer zwar kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062/886'88'88) sucht daher einen etwa 55 bis 60 Jahre alten Mann. Er trug eine gelb/grüne Fahrradjacke und lenkte mutmasslich ein Mountainbike. (phh)

