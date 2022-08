Schinznach-Bad Schweinskarree ausbeinen oder Tagesplatten kreieren: Sie gehört zu den besten der Schweiz Die 19-jährige Angela Amstutz aus Schinznach-Bad nimmt an den Swiss Skills in Bern teil. In der Chämi Metzg in Fislisbach bereitet sie sich auf das Grossevent vor.

Angela Amstutz im Betrieb beim Ausbeinen eines Schweinskarrees. zvg

In wenigen Wochen starten die Swiss Skills 2022 zum dritten Mal in Bern nach 2014 und 2018. Vom 7. bis 11. September werden 150 Berufe zur Schau gestellt. So viele wie noch nie. Die besten Berufsleute der Schweiz stehen vor Ort im Einsatz. Rund 1150 Teilnehmende stellen ihren Arbeitsalltag vor.

Gleichzeitig können die 120’000 erwarteten Besucherinnen und Besucher des Events selbst Hand anlegen und von den besten Fachleuten lernen. In 85 Berufen wird um den Schweizer-Meister-Titel gekämpft. Die Sieger in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten schaffen den Sprung in das Swiss Skills National Team. Sie dürfen die Schweiz an den Euro Skills oder den World Skills vertreten.

Von der Lebensmittelabteilung zum Traumberuf

Unter den 1150 Swiss-Skills-Teilnehmenden befindet sich auch die Fleischfachfrau Angela Amstutz aus Schinznach-Bad. Sie gehört zu den 79 talentierten Fachkräften aus dem Kanton Aargau. In fünf Wettkampfdisziplinen wird die 19-Jährige antreten, «wenn es um die Wurst geht». Anfangs sprach nicht viel dafür, einst von einem Traumberuf zu sprechen. Während der Schulzeit schnupperte Amstutz im Detailhandel bei Coop.

Als sie in die Lebensmittelabteilung der Fleischfachkräfte zugeteilt wurde, gefiel es ihr auf Anhieb. Daraufhin schnupperte sie bei ihrem jetzigen Ausbildungsbetrieb in der Chämi Metzg in Fislisbach. Der familiäre Betrieb, die abwechslungsreiche Arbeit, das Umfeld, die Möglichkeit sich über verschiedenste Themen bei der Arbeit auszutauschen und die Freude am Beruf bewogen Amstutz schliesslich dazu, sich als Fleischfachfrau zu bewerben. Zwei Jahre vor Lehrbeginn war die Stelle auf sicher.

Wenn viele Menschen noch in ihren Betten liegen, begegnet man Angela Amstutz bereits im Betrieb. Ihre Arbeit beginnt gegen 6.15 Uhr. Buffet reinigen, vorbereiten und Köstlichkeiten schmackhaft herrichten sowie das Bedienen der Kundschaft hinter der Theke gehören zur täglichen Arbeit.

Am Abend wird das Buffet mit Rinds-, Kalbs- und Lammfleisch wieder ausgeräumt und für den nächsten Tag vorbereitet. Das Schweinefleisch wird über Nacht im Buffet gelagert. Feierabend hat die junge Berufsfrau dann um 19 Uhr.

Swiss Skills Vorbereitungen laufen

Seit Beginn der Lehre wuchs der Wunsch, die Qualifikation für die Swiss Skills anzustreben, kontinuierlich. Mit einer Abschlussnote von 5,2 schaffte sie die Anforderung, am Event teilzunehmen, ohne Probleme. Mit dem Sieg rechnet Angela Amstutz dennoch nicht:

«Hauptsache ich kann dabei sein. Zu den Besten der Schweiz gehöre ich schon. Das ist eine schöne Genugtuung.»

Die Vorbereitungen auf den Wettbewerb laufen schon seit Wochen. Ob Herrichten und Präsentieren einer festlichen Grillplatte, Ausbeinen und Feindressur eines Schweinskarrees und einer Kalbsschulter für den Detailverkauf, Feinzerlegung und wirtschaftliche Feindressur eines Rindsvorschlags für den Detailverkauf oder Richten von drei Tagesplatten mit küchen- oder pfannenfertigen Artikeln für das attraktive Verkaufsbuffet und einer gemischten Aufschnittplatte für den speziellen Apéro: Angela Amstutz kann auf tatkräftige Hilfe und Unterstützung ihres Lehrmeisters und des gesamten Betriebs bei den Vorbereitungen zählen.

Auch bei der Karriereplanung hat die junge Berufsfrau eine klare Vorstellung: eine Höhere Fachprüfung abschliessen und eines Tages einen eigenen Betrieb leiten. Das alles treibt ihren Ehrgeiz stetig an.