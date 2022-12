Limmattalbahn «Das Tram ist luftig und hell»: Mit Politprominenz auf Jungfernfahrt

Am Freitagabend fand die erste Fahrt der Limmattalbahn statt – mit der scheidenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga an Bord. Weil nicht alle 450 geladenen Gäste in einem Gefährt Platz hatten, wurden sie hierarchisch eingeteilt.