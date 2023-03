Schinznach-Bad Ganz ohne Magie: Escape-Room der reformierten Jugendarbeit Birr lädt zum Staunen ein In Schinznach-Bad ist seit August 2022 der einzige Escape-Room im Bezirk Brugg geöffnet. Jugendarbeiter Roger Attinger zieht eine erste Bilanz und zeigt, was er und sein Team erreicht haben und noch weiter planen.

Jugendarbeiter Roger Attinger zeigt den fertigen Escape-Room. Bild: Julia Pellegrini

Im Keller des Kirchgemeindehauses der reformierten Kirche Birr in Schinznach-Bad wurde lange Zeit gebaut, getüftelt und geprobt. Seit August 2022 steht der Escape-Room «Escape from Liama Raja» (zu Deutsch: Flucht vor Liama Raja) nun allen Rätselbegeisterten offen. Das Projekt der reformierten Jugendarbeit unter der Leitung von Roger Attinger wandelte sich von einem kreativen Leiterevent der Jungschar zu einem professionellen Escape-Room.

Alles wurde vom Team – bestehend aus Jugendlichen, Freiwilligen und Profis– selbst gemacht: von komplexen elektrischen Installationen über das Bauen ganzer Wände aus Paletten bis hin zum Tapezieren. Die Jugendlichen konnten hier ihre Talente einbringen und neue entdecken. Ein Elektrikerlehrling habe als persönliches Projekt die Elektroverteilung installiert – diese wurde geprüft und abgenommen, so Attinger.

«Das Projekt hat uns allen gezeigt, dass man auch schwierige Herausforderungen meistern kann, denn davon gab es viele», sagt der 41-Jährige. Mittels erfolgreichem Crowdfunding und Unterstützung durch die reformierte Kirche Birr konnte der Raum fertig ausgebaut und passende Dekorationen gekauft werden.

Eine Handlung, die über das Erlebnis hinausgeht

Die Feinabstimmung erforderte dann noch einige Anpassungen. Beispielsweise wurden vom Escape-Room-Team einige Gegenstände wieder aus dem Raum entfernt, welche die Teilnehmenden verwirrt hätten. Sie wurden trotz rein dekorativem Zweck als Hinweise oder Rätsel gedeutet. Attinger schmunzelt:

«Die Leute haben Lampen und Schränke verschoben. Beides haben wir nun angeschraubt.»

Die Mission, die es im Escape-Room zu meistern gilt, ist hingegen ernst, wenn auch fiktiv: Die Besucherinnen und Besucher müssen sich dem allmächtigen Konzern Liama Raja stellen. «Im Gegensatz zu anderen Escape-Rooms gibt es bei uns eine Handlung, welche über das Erlebnis hinausgeht. Man hat eine Ausgangssituation, eine Entwicklung, aber auch ein offenes Ende, über welches man sich selber Gedanken machen kann», erklärt der Leiter.

Tapete, Radio und Sofa sind Originale aus den 70er-Jahren. Bild: Julia Pellegrini

Der Escape-Room soll die Menschen in diese Geschichte eintauchen lassen. Authentizität sei ein zentraler Aspekt. Die Zeitreise, welche die Gäste zu Beginn des Raums auf sich nehmen, führt zurück in die 70er-Jahre. So zeigt sich denn auch die Ausstattung des Escape-Rooms: eine originale Tapete aus dieser Zeit, ein altes Radio und ein echtes antikes Sofa.

Ein Teil der Einnahmen kommt Organisationen zugute

«Escape from Liama Raja» ist nun seit sechs Monaten in Betrieb. Bisher haben sich 19 Teams daran versucht, die Welt zu retten. Die meisten Leute wurden überrascht vom durchdachten Konzept und der professionellen Ausführung des Escape-Rooms. «Mit völlig banalen Sachen lassen sich grosse Effekte erzielen», erklärt der Jugendarbeiter. Auch wenn manche Gäste davon überzeugt gewesen seien – mit Magie habe das Ganze nichts zu tun.

Bei den Dekorationen wird Wert auf Authentizität gelegt. Bild: Julia Pellegrini

Nach einem kurzfristigen finanziellen Minus nach der Eröffnung sind die Ausgaben für den Raum mittlerweile getilgt. Ein Teil des erwirtschafteten Geldes werde gespendet. Zehn Prozent würden an die Organisation Tischlein deck dich gehen, weitere 10 Prozent an eine Jungschar in Brasilien.

Zudem hofft der Jugendarbeiter, mit den unabhängigen Einnahmen eine Werkstatt für neue Pläne der Jugendarbeit zu verwirklichen. Dort könnte an den zukünftigen Projekten, wie etwa mobilen Rätseln für Hochzeiten oder Geburtstage, gewerkelt werden. Attinger ist zuversichtlich, dass die Jugendlichen weitere Ideen einbringen und die damit verbundenen Herausforderungen meistern würden: «Wir sind eine echt coole Truppe.»

Die Werbetrommel wird gerührt

Um noch mehr Leute aus der Region auf den einzigen Escape-Room im Bezirk Brugg aufmerksam zu machen, werde nun die Werbetrommel gerührt. «Wir haben Flyer und Visitenkarten gedruckt, die wir in Geschäften rund um Schinznach auslegen», erläutert der Jugendarbeiter. Dieses Jahr will das Team rund um «Liama Raja» zudem wieder an Veranstaltungen in der Region anzutreffen sein – vielleicht auch schon mit den neuen mobilen Rätseln.