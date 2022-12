Schinznach-Bad Abenteuer zum Anfassen: Jugendliche bauen Escape-Room – auf Besucher wartet eine Zeitreise Rätsel um Rätsel in Schinznach-Bad: Im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses entsteht ein Escape-Room. Für den Innenausbau ist die Jugendarbeit auf Unterstützung angewiesen.

Exklusiv für Abonnenten

«Wir hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher ihren Spass haben werden an diesem in der Region einzigartigen Angebot», sagt Jugendarbeiter Roger Attinger. Bild: Michael Hunziker

«Escape From Liama Raja» lautet der geheimnisvolle Titel. Die Geschichte ist genauso mysteriös wie vielversprechend. Sie handelt von einer mächtigen Firma, die das Weltgeschehen steuert, einer Widerstandsgruppe, die sich formiert, einem Erfinder, der spurlos verschwunden ist, und einer Zeitmaschine, die gefunden werden muss.

Im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses in Schinznach-Bad entsteht ein Escape-Room. In diesem gilt es, während rund einer Stunde verschiedene Rätsel zu lösen. Welche, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel: Die künftigen Besucherinnen und Besucher werden eine Zeitreise unternehmen.

Verantwortlich für das Projekt zeichnet die reformierte Jugendarbeit Birr. «In einer mehr und mehr digitalen Welt bieten wir ein faszinierendes Abenteuer zum Anfassen, Hören, Sehen und Riechen in einer eigenen Atmosphäre mit stimmungsvollem Licht und spezieller Musik», sagt Jugendarbeiter Roger Attinger. «Es ist das Resultat einer Zusammenarbeit von ganz unterschiedlichen, kreativen und talentierten jungen Menschen. Wir hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher ihren Spass haben werden an diesem in der Region einzigartigen Angebot.»

In nächstem Schritt werden die Wände tapeziert

Am Boden steht eine Kabelrolle, daneben liegen Elektrorohre und eine Stichsäge, ein Bauscheinwerfer leuchtet: Die neuen Holzwände sind noch in rohem Zustand, werden in einem nächsten Schritt abgeschliffen und tapeziert. Jugendarbeiter Attinger führt an diesem Montagvormittag gut gelaunt durch den Raum, nimmt Platz auf dem braunen Ledersofa und erzählt ausführlich und mit ansteckender Begeisterung.

Während der 39-Jährige sich vor allem um die Bauarbeiten kümmert, bringt Leitungsmitglied Thomas Abplanalp sowohl seine handwerklichen Fähigkeiten als auch seine Kenntnisse als Programmierer mit. Gelegentlich beteiligen sich einige Eltern. Aber in erster Linie handelt es sich um Jugendarbeit, betont Attinger.

«Die Frage ist stets, was die Jugendlichen interessiert, was sie umsetzen und lernen können.»

Das Projekt soll Freude machen und es könnten auch gute – private – Gespräche geführt werden, fügt Attinger an. Die Stimmung sei ausgezeichnet, die Motivation ebenfalls.

Altes Harmonium spielte eine Hauptrolle

Erfahrung im Bau von Escape-Rooms hat die Jugendarbeit schon reichlich gesammelt. Attinger ist seit 2017 in einem 50-Prozent-Pensum angestellt bei der Kirchgemeinde. Bei einem Leitercoaching der Jungschar im Frühjahr 2018 brachte er die Idee eines Escape-Rooms ein und stiess auf offene Ohren. Ein Jugendlicher dachte sich ein spannendes Rätsel aus für den Jugendraum im Pfrundhaus in Lupfig. Ein altes Harmonium spielte eine Hauptrolle. Attinger:

«Wir verwendeten auch eine kleine Bibel. Dieses Buch voller Codes eignet sich gut.»

Die Rätsel seien zwar, stellt er rückblickend fest, zu schwierig gewesen. Trotzdem: Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert über die professionelle Umsetzung. Auch Jugendliche von ausserhalb der Jungschar zeigten Interesse an einer Beteiligung. Der Entscheid fiel schnell: Das ist der Startschuss für ein neues Gefäss der Jugendarbeit.

In einer überarbeiteten, verbesserten Version wurde der Escape-Room ein zweites Mal aufgebaut im Pfrundhaus. Die Rätsel wurden ausgefeilter. Sie seien nach wie vor schwierig, aber lösbar gewesen, sagt Attinger.

Nach erfolgreichem Testlauf kam Corona

Am Gassefäscht in Villigen konnte im Juni 2019 – mit vielen Dachlatten und Tüchern – ein Escape-Room eingerichtet werden im Untergeschoss des Neubaus der Besserstein Wein AG. An zwei Tagen war das Angebot ausgebucht, wurde ein Umsatz von rund 2000 Franken erzielt. Drei Monate lang konnte der Betrieb weitergeführt werden.

Von der Kirchgemeinde kam in der Folge das Angebot, einen Raum im Bolzlihaus in Lupfig zu beziehen. Die Eröffnung mit einem erfolgreichen Testlauf fand im Februar letzten Jahres statt. Dann kam Corona, der Lockdown, «ein herber Dämpfer», sagt Attinger. Das Bolzlihaus wurde verkauft, die Jugendarbeit zog mit dem Escape-Room in das unterhalb des Waldrands gelegene Kirchgemeindehaus in Schinznach-Bad. Ein guter Ort, um sich zu treffen, stellt Attinger fest, wo es niemanden stört, sollte einmal lebhafter Betrieb herrschen.

Im vergangenen Sommer begannen die Planung und die ersten aufwendigen Umbauarbeiten. Jeden zweiten Mittwoch wird gesägt und gebohrt, gelötet und gemalt, an überraschenden Mechanismen getüftelt und programmiert. Zu tun gibt es noch einiges. Das Augenmerk gilt den elektrischen Installationen sowie den Kameras für den Spielbetrieb oder der Einrichtung mit Möbeln und Dekoration. Entstehen wird ebenfalls ein Infofilm, vom Drehbuch bis zum Schnitt.

Zusammenkommen sollen mindestens 5000 Franken

Für die Fertigstellung des Innenausbaus, die schöne Ausstattung sowie für die Anschaffung von eigenem Werkzeug ist die Jugendarbeit auf Unterstützung angewiesen und hat ein Crowdfunding lanciert unter https://wemakeit.com/projects/escape. Bis Ende Monat sollen mindestens 5000 Franken zusammenkommen. Derzeit sind es – Stand Montagnachmittag – knapp 3400 Franken.

Crowdfunding-Video Youtube

Die Eröffnung des Escape-Rooms war ursprünglich im Mai geplant. Allerdings: «Wir machen uns keinen Druck», sagt Attinger. «Viel wichtiger ist, dass uns das Ergebnis zufriedenstellt.» Die Herausforderung sei es, das grosse Ganze genauso im Blick zu haben wie die Details. Zudem dürften sich zurzeit wegen der Coronamassnahmen höchstens fünf Personen gleichzeitig im Raum aufhalten.

Die Ideen, das wird beim Gespräch klar, gehen der bunt gemischten Gruppe so schnell nicht aus. Besser zu werden, die Rätsel zu optimieren und weiterzuentwickeln, lautet das Ziel. Oder auch mobile Angebote zu schaffen, die für bestimmte Anlässe – wie etwa eine Hochzeit – gebucht werden können.