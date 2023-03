Schinznach Aus gesundheitlichen Gründen: Zwei Mitglieder des Gemeinderats treten per sofort zurück Elisa Landis und Adrian Mathys demissionieren aus der Schinznacher Regierung. Der Gemeinderat bedauert die aktuelle Situation sehr und wird das weitere Vorgehen an der nächsten Sitzung besprechen.

Elisa Landis war seit 2016 im Gemeinderat Schinznach und Adrian Mathys seit 2022. zvg

Per sofort und aus gesundheitlichen Gründen: Gleich zwei Mitglieder haben aus dem fünfköpfigen Gemeinderat demissioniert, wie die Gemeinde Schinznach am Freitagmorgen in ihrem Mitteilungsblatt schreibt.

Elisa Landis (parteilos) war seit 2016 Gemeinderätin. Die 61-Jährige hatte die Bereiche Finanzen und Kultur unter sich.

Nach einem gesundheitlichen Vorfall im Februar fiel Adrian Mathys (SVP) im Gemeinderat vorerst bis Ende März aus. Jetzt habe er die Konsequenzen gezogen und sei per sofort zurückgetreten, heisst es im amtlichen Publikationsorgan «Der Schinznacher». Der 55-Jährige gehörte dem Gremium seit dem 1. Januar 2022 an. Er war für die Ressorts Sicherheit, Forst- und Landwirtschaft sowie Natur und Freizeit verantwortlich.

Termin für Ersatzwahlen steht noch nicht fest

Der Gemeinderat Schinznach bedauert die aktuelle Situation sehr. «Er bespricht das weitere Vorgehen an seiner nächsten Sitzung vom Montag», teilt die Gemeinde mit. Weitere Informationen zu den Ersatzwahlen und zur vorübergehenden Ressortzuteilung bis zu den Ersatzwahlen, werden in einem der nächsten «Schinznacher» publiziert.

Im Gemeinderat verbleiben Ammann Peter Zimmermann, Vizeammann Stephan Burkart und Kurt Eggenberger.