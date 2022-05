Schinznach Auf der Aarebrücke kommt ein neuartiger Baustoff zum Einsatz – welche Vorteile er gegenüber normalem Beton hat Auf der Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf wird in diesen Tagen eine dichte und harte Zusatzschicht eingebaut. Die Verantwortlichen sagen, welches die Vorteile dieses Baustoffs sind gegenüber herkömmlichen Beton.

Der Ultrahochfeste Faserverbundbaustoff wird per Dumper an die richtige Stelle gebracht und dann in Minutenschnelle in Handarbeit verteilt. mhu

Aus alt wird zwar nicht komplett neu, aber besser: In diesen Tagen erhält die Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf eine zusätzliche Schicht aus sogenanntem Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff (UHFB). Durch dieses sehr dichte und harte Material kann das Tragsicherheitsdefizit des Übergangs mit Jahrgang 1951 behoben werden. Eine Abdichtung braucht es keine mehr, weil der Ultrahochfeste Faserverbundbaustoff wasserundurchlässig ist.

Das Vorgehen ist noch neu im Aargau. Ein Vorteil ist, dass die bestehende Brückenplatte aus Beton nicht ersetzt werden muss, sagt Projektleiter Peter Widmer vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Die Lebensdauer der sanierten und verstärkten Aarebrücke Schinznach dürfte sich auf diese Weise um weitere rund 50 Jahre verlängern.

Beim Augenschein am Dienstagvormittag zeigt sich Widmer zufrieden. «Bisher läuft es super», lautet sein Zwischenfazit.

Weisses Wachs verhindert zu schnelle Austrocknung

Rund 160 Säcke des neuartigen Baustoffs werden verwendet. Ein jeder hat einen halben Kubikmeter Inhalt, wiegt ziemlich genau eine Tonne. Aus dem eigens aufgebauten Mischwerk läuft die zähflüssige Masse in den Dumper und wird auf die Brücke gebracht. Auf dieser wurden nicht nur die Geländer und die Abdichtung, sondern auch der alte Deckbelag entfernt. Die Betonoberfläche wurde mittele Wasserhochdruckstrahlen mit 2500 bar aufgeraut. Das ist notwendig, damit mit dem Baustoff ein Verbund hergestellt werden kann. Auf der Betonoberfläche sind in aufwendiger Arbeit die Armierungseisen verlegt worden.

Peter Widmer ist Projektleiter vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. mhu

In Minutenschnelle wird der Ultrahochfeste Faserverbundbaustoff mit Rechen gleichmässig über die Armierung verteilt. Der vibrierende Abzugsbalken sorgt dann für die Verdichtung und glatte Oberfläche der sechs bis acht Zentimeter dicken Schicht. Am Schluss wird weisses Wachs aufgetragen, um bei Sonnenschein eine zu schnelle Austrocknung zu verhindern.

Für den Einbau zuständig sind – für sie ist es eine Premiere – die Männer der Bauunternehmung Cellere Bau AG. Beratend zur Seite stehen ihnen die Vertreter der Lieferfirma Kibag Management AG aus Zürich. Es herrscht Hochbetrieb, gegen 20 Personen sind anwesend, deutlich mehr als üblich. Die Temperaturen sind angenehm, die Stimmung ist gut.

Die Druckfestigkeit ist um ein Mehrfaches höher

Der Ultrahochfeste Faserverbundbaustoff genüge den höchsten Anforderungen, sei durch seine Zusammensetzung beständiger als normaler Beton, die Druckfestigkeit sei um ein Mehrfaches höher, erklärt Stefan Vogt, Leiter Innovation und Projekte bei der Kibag Management AG. Er spricht von einem Baustoff für die Zukunft, von einem Material, das viele Möglichkeiten biete und mehr und mehr auf Interesse stosse bei den Ingenieuren.

Die Aarebrücke erhält eine Zusatzschicht aus Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff. mhu

An zwei Tagen erfolgt der Einbau auf der rund 6,5 Meter breiten und knapp 117 Meter langen Fahrbahn. Später folgen wird eine Schicht aus lärm­armen Gussasphalt. Auch das Trottoir wird verstärkt, kann künftig – im Unterschied zu früher – sogar befahren werden. Ebenfalls mit einer Schicht Ultrahochfestem Faserverbundbaustoff abgedichtet werden die Konsolköpfe, also die Brückenränder.

Apropos: Bereits werden die Stahlpfosten angebracht, an denen dann das Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitplanken montiert wird. An den beiden Brückenenden sind die Fahrbahnübergänge neu ohne Bleche vorgesehen. Der Lärmpegel dürfte künftig also tiefer sein. Befahren wird die Aarebrücke täglich doch von über 7000 Fahrzeugen.

Voraussichtlich Anfang Juli können – sofern das Wetter mitspielt – die Tätigkeiten auf der Aarebrücke gemäss Zeitplan abgeschlossen werden. Auf der Brückenunterseite werden noch – knapp über der Wasseroberfläche – die beiden Stahlträger mit einem neuen Anstrich versehen. Der Übergang muss wegen der Entfernung der giftigen alten Farbe luftdicht eingehaust werden. Ebenfalls entfernt werden alte Leitungen sowie ein schmaler Fussgängersteg, der einst dem Militär diente.

In einer zweiten Etappe folgt die SBB-Brücke

Rückblick: Begonnen haben die Arbeiten an der Aarebrücke im Februar dieses Jahres. Der motorisierte Verkehr wird seither grossräumig umgeleitet. Für den Fuss- und Veloverkehr ist der Übergang auf dem seitlichen Steg stets offen.

In einer zweiten Etappe wird die SBB-Brücke beim Automobilunternehmen Amag saniert. Ebenfalls instand gestellt wird der dazwischenliegende Abschnitt der Kantonsstrasse, samt Randverstärkung des Gehwegs mit Stützmauer, Werkleitungen sowie Belagsersatz. Für diese Bauphase wird das Verkehrsregime geändert. Damit die Zufahrten in die Unterdorf- und Schachenstrasse in Schinznach-Bad gewährleistet sind, können die betroffenen Anwohner die Aarebrücke befahren.

Abgeschlossen sein soll die gesamte Sanierung bis Ende dieses Oktobers. Gerechnet wird mit Kosten von rund 8,6 Mio. Franken.