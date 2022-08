Scherz Ohne Helm mit E-Bike gestürzt – von Helikopter in Spital gebracht Am Sonntagnachmittag kam bei Scherz ein Velofahrer zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital.

Zusammen mit seiner Ehefrau befand sich ein 61-Jähriger am Sonntagnachmittag mit dem E-Bike auf einer Ausfahrt. Als die beiden um 14 Uhr vom Schloss Habsburg in zügigem Tempo bergab in Richtung Scherz fuhren, stürzte er und schlug mit dem Kopf auf. Einen Helm hatte er nicht getragen.

Aufgrund des Verdachts auf schwere Kopfverletzungen forderte die Ambulanz einen Rettungshelikopter an. Dieser flog den Verunfallten ins Kantonsspital Aarau. Dort zeigte sich, dass er eine schwere Hirnerschütterung erlitten hatte. (pd/pin)