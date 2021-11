Scherz Auto landet nach Wendemanöver auf dem Dach – eine Person verletzt Am Donnerstag kam es auf der A3 kurz vor dem Habsburgtunnel zu einem Unfall. Eine Person musste mit unklaren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Am Donnerstag kam es kurz vor dem Habsburgtunnel zu einem Unfall.

4 Bilder 4 Bilder Am Donnerstag kam es vor dem Habsbergtunnel zu einem Unfall. Kapo Aargau

Der Unfall hat sich am Donnerstag, 18. November 2021, kurz nach 7 Uhr ereignet, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung and die Medien. Kurz vor dem Habsburgtunnel, auf dem Vorplatz des Tunnelportals, führte ein Lenker ein Wendemanöver durch. Beim Wiedereinbiegen kollidierte das Auto auf der Fahrbahn Zürich mit einem anderen Fahrzeug.

Der Aufprall war so wuchtig, dass sich ein Auto überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Der beteiligte Fahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Unfalllenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Er musste seinen Führerausweis abgeben. (ArgoviaToday)

Aktuelle Polizeibilder: