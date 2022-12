Schenkenbergertal «Zahlenmässig stehen wir gut da»: Trotzdem verstösst die Bezirksschule aktuell gegen das Schulgesetz Seit Jahren sind die Schülerzahlen der Schinznacher Bezirksschule tief. Eine neue Gegenmassnahme musste fallengelassen werden – eine andere ist dafür erfolgreich, wie Ulrich Salm, Vorstandspräsident der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal, erklärt.

Bald sind wieder alle Bezirksschüler am Standort in Schinznach-Dorf versammelt.

In der Euphorie habe man sich wohl zu wenig geachtet. Vor knapp einem Jahr führte die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal (KSOS) an seinen zwei Standorten sogenannte Jahrgangsklassen ein. Gleichaltrige Kinder und Jugendliche aus Auenstein, Schinznach, Veltheim, Villnachern und Thalheim wurden ab August 2021 gemeinsam unterrichtet.

Ulrich Salm, Gemeindeammann in Veltheim.

Ulrich Salm, KSOS-Vorstandspräsident, sagt gegenüber der AZ:

«Das Konzept ist eine pädagogisch-didaktische Innovation.»

Die Vereinigung aller Jahrgangsklassen an einem Standort ermögliche eine enge Zusammenarbeit aller Lehrpersonen eines Jahrgangs und die Schülerschaft könne besser gefördert werden.

In der Kreisschule führte das Konzept zu einer neuen organisatorischen Struktur. Ab dem Sommer wurden die Bez-Klassen auf die beiden Standorte aufgeteilt: Vier Abteilungen blieben in Schinznach-Dorf (2. und 3. Bezirksschulklasse), zwei besuchten neu den Unterricht in Veltheim (1. Bezirksschulklasse). Laut Simone Strub Larcher, Sprecherin des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS), widerspricht dies aber den gesetzlichen Vorgaben des Schulgesetzes.

Noch drei bis vier Schüler pro Jahr aus Schinznach-Bad

Gemäss Kanton liegen die Mindestanforderungen zur Organisation einer Bezirksschule bei 108 Schülerinnen und Schüler in sechs Abteilungen (mit je maximal 25 Jugendlichen). Diese Klassen müssen, wie Simone Strub Larcher das Schulgesetz zitiert, gemeinsam an einer Schulanlage geführt werden.

Seit letztem August ist das im Schenkenbergertal aber nicht mehr der Fall. Die BKS-Sprecherin sagt:

«Die KSOS wurde bereits im Laufe des Schuljahrs 2021/22 durch den Kanton auf diesen Umstand hingewiesen.»

Man sei im Frühling über den Verstoss informiert worden, sagt Ulrich Salm. Er führt aus: «In der Euphorie um die Innovation haben wir das Schulgesetz zu wenig beachtet.» Mit einer Übergangszeit von einem Jahr muss die Bezirksschule ab August 2023 wieder auf den Schinznacher Standort reduziert werden.

Die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal verfügt über zwei Standorte, hier Schinznach-Dorf.

Der Wechsel betreffe aber nur Schülerinnen und Schüler, die ab dem Sommer die erste Klasse der Bezirksschule und die zweite Klasse der SeReal besuchen. Und weiter:

«Es gibt nur einen Wechsel von ganzen Klassen und nicht innerhalb von Klassen.»

Momentan besuchen 127 Kinder und Jugendliche die Bez. Man stehe zahlenmässig aktuell gut da, erklärt Salm. Doch in den letzten Jahren kämpfte die Bezirksschule Schinznach immer wieder mit knappen Schülerzahlen. Mit der Fusion der Stadt Brugg mit der Gemeinde Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 – und damit dem Abzug von deren Kindern – akzentuierte sich die Situation.

Inzwischen gehen laut Salm noch drei bis vier Schüler aus dem neuen Brugger Ortsteil an die Bezirksschule in Schinznach-Dorf. Dabei müssen die Eltern die variablen Kosten von rund 3000 Franken pro Schuljahr selbst übernehmen.

Vorstudie zur Zukunft der Bezirksschule wird nicht weiterverfolgt

Ende April erklärte Schinznacher Vizeammann Stephan Burkart gegenüber der AZ, dass bald Renovationen an dem Gebäude der Bezirksschule anstehen. «Man muss sich fragen, ob eine Sanierung für mehrere Millionen Franken Sinn macht, wenn die Schule in den nächsten Jahren geschlossen werden könnte», führte er aus.

Stephan Burkart, Vizeammann in Schinznach.

Zur Zukunft der Bezirksschule war deshalb auch eine Vorstudie in Zusammenarbeit mit dem Planungsverband Brugg Regio geplant. Diese fand gemäss Salm an der letzten Sitzung zwar eine Mehrheit, aber nicht das notwendige Quorum. Man werde dieses Vorhaben deshalb nicht weiterverfolgen.

Mit einem anderen Projekt feiere man dafür Erfolge. Laut dem KSOS-Vorstandspräsidenten ist der Anteil Bezirksschülerinnen und -schüler durch das Coaching-Programm «Shift» gestiegen. Dieses soll interessierten Jugendlichen den Wechsel in die höhere Stufe vereinfachen. Salm erklärt:

«Im Grunde geht es darum, dass sie mehr Mut bekommen, dass sie die Sekundar- oder die Bezirksschule packen.»

Wie man ohne die Jahrgangsklassen zukünftig die Zusammenarbeit der Lehrer- und Schülerschaft fördern wolle, müsse man nun noch schauen. Salm sagt: «Mit gemeinsamen Räumlichkeiten wäre es einfacher gewesen.»