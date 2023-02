Schenkenbergertal Von Jubiläumsparty bis Bez-Schliessung: Gewerbeverein informiert nicht nur über Jahresprogramm Am Freitag hat die 40. Generalversammlung mit 44 Vertreterinnen und Vertretern des heimischen Gewerbes in Oberflachs stattgefunden. Auch vier neue Mitglieder kamen dazu.

Der Vorstand des Gewerbevereins Schenkenbergertal: Vize-Präsident Beni Wernli (von links), Administratorin Karin Bürgi, Kassierin Christine Zulauf sowie Präsident Dario Abbatiello. Es fehlt Beisitzer Peter Häusermann. zvg/Erik Schwickardi

2023 höre der Gewerbeverein Schenkenbergertal mit dem Feiern fast nicht mehr auf. Sowohl stehe das Fest zu seinem 40-jährigen Bestehen als auch die elfte Gewerbeausstellung Schega an. «Was will man mehr?», freute sich Dario Abbatiello am 24. Februar.

Wie es in einer Mitteilung heisst, begrüsste der Vereinspräsident 44 Vertreterinnen und Vertreter des heimischen Gewerbes an der 40. Generalversammlung in Oberflachs. Der Verein zählt aktuell 99 Mitglieder sowie zwei Ehrenmitglieder (Anny Dietiker und Eric Grevink).

Neu dabei sind die Voegtlin-Meyer Entsorgung AG aus Windisch, die Movum Immobilientreuhand GmbH aus Bözberg, die Era Kuhlmann Immobilien aus Brugg sowie der Yetnet Genossenschaftsverband aus Schönenwerd.

Gewerbe sieht Bez-Schliessung kritisch

Dario Abbatiello blickte auf das vergangene Vereinsjahr sowie die allgemeine Lage in Wirtschaft und Region zurück:

«Seit Februar 2022 war das Thema Pandemie bei uns so gut wie erledigt, aber der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schafft neue Herausforderungen.»

Nun beschäftigten Probleme wie Lieferengpässe, Rohstoffpreise, Energiekrise, Rezession, Inflation oder der Fachkräftemangel.

Kritisch äusserte sich der Präsident zur geplanten Schliessung der Bezirksschule in Schinznach-Dorf: «Was das für unsere Region für Folgen haben wird, ist schwer zu sagen.» Zukünftig werde mit grösster Wahrscheinlichkeit auch der Standort Veltheim gefährdet sein. «Dies wiederum würde bedeuten, dass wir im Schenkenbergertal in ein paar Jahren keine Oberstufe mehr haben.»

Laut Mitteilung steht der Verein finanziell auf guten Füssen: Sein Vermögen beträgt per Ende 2022 knapp 38'440 Franken.

Im April steigt die Jubiläumsparty

Vize-Präsident Beni Wernli stellte das Programm für das aktuelle Jahr vor: Bereits am 22. April steige das grosse Fest zum 40-Jahr-Jubiläum. Nach einem Apéro im «Bären» in Schinznach-Dorf geht es mit dem Oldtimer-Postauto zur Theo Wernli AG nach Thalheim an die Jubiläumsparty.

Jahreshöhepunkt werde vom 1. bis 3. September die Gewerbeausstellung Schega23 sein. OK-Chef Daniel Streit orientierte über den Stand der Dinge:

«Wir haben bereits 55 Anmeldungen – etwas Platz wäre bei Interesse noch vorhanden.»

Für den Verkauf der Tombola-Lose konnte die Trachtengruppe Schinznach-Dorf gewonnen werden. Sie wird 15'000 Lösli verkaufen.

«Lift» hilft beim Einstieg ins Berufsleben

Im Anschluss an die Versammlung stellte Christina Christen von der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal das Projekt Lift vor. Jugendliche mit erschwerten Voraussetzungen sollen dabei bei der Integration in die Berufswelt unterstützt werden.

Dies, indem sie in der unterrichtsfreien Zeit während zwei bis drei Stunden pro Woche in Betrieben einfache Arbeiten verrichten. Christen sagte:

«Durch die regelmässige Tätigkeit an einem Wochenarbeitsplatz werden die in der Arbeitswelt wichtigen Selbst- und Sozialkompetenzen gefordert und gefördert sowie viele praktische Erfahrungen gesammelt.»

Dadurch erhielten die Jugendlichen neue Perspektiven und Motivation im Hinblick auf die Lehrstellensuche und den Übertritt ins Arbeitsleben.