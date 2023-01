Schenkenbergertal Thalheim sieht Möriken-Wildegg als beste Lösung – und könnte langfristig nicht nur die Bezler dort zur Schule schicken Am Mittwoch hat die vierte der fünf Verbandsgemeinden der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal ihre zukünftige Ausrichtung kommuniziert: Sie hegt als Alternative zum Standort in Schinznach den gleichen Plan wie Veltheim und Auenstein.

Mitte Januar wurden in Thalheim die gewichteten Varianten für den Oberstufenstandort der Öffentlichkeit präsentiert. Maja Reznicek

Drei Varianten standen im Raum. Am 25. Januar hat Thalheim nun erklärt, dass sie plant, ihre Bezirksschülerinnen und -schüler zukünftig weder nach Brugg (zweiter Platz) noch nach Aarau-Buchs (dritter Platz), sondern nach Möriken-Wildegg zu schicken.

Zuvor hatte eine kleine Arbeitsgruppe aus Interessierten der Bevölkerung und Vertretern des Gemeinderats für die Evaluation der Oberstufenstandorte ein Kriterienraster erarbeitet und die Möglichkeiten mittels Matrix bewertet. Dabei seien der Schulweg mit 40%, die Schule mit 30%, die Kosten mit 20% und die gesellschaftlichen/politischen Aspekte mit 10% gewichtet worden.

Die Varianten Brugg und Möriken-Wildegg wurden ähnlich bewertet, jedoch schneide Letztere beim Weg besser ab:

«Die Fahrzeiten für Velofahrer sind kürzer und bei den Busverbindungen ist eine Verbesserung des Anschlusses oder allenfalls sogar ein direkter Bus in Aussicht gestellt.»

Aarau-Buchs bekam aufgrund fehlender direkter Verkehrsverbindung über die Staffelegg die schlechteste Bewertung. Die Einrichtung eines Schulbusses oder das Anstreben einer neuen öffentlichen Verkehrsverbindung sei sehr kostenintensiv und der Weg für die Schülerschaft mit Fahrrad/Mofa beschwerlich, heisst es auf der Gemeindewebsite.

Mit Brugg bleibt man in Kontakt

Thalheim strebt in Zukunft einen einheitlichen Standort für Bezirks- als auch Sekundar- und Realschule an und spricht sich als langfristige Lösung für Möriken-Wildegg aus. Während einer befristeten Übergangsphase könnten unterschiedliche Standorte akzeptiert werden. Vorausgesetzt, dass die Schülerzahlen zum eigenständigen Bestehen ausreichen würden, eine Schulraumplanung am Zielort im Gang sei, und es aus pädagogischer Sicht Sinn mache.

Der Gemeinderat verfolgt nun die Variante mit dem neu zu erstellenden Oberstufenstandort Möriken-Wildegg. Da der Standort Brugg nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei, bleibe man mit der Stadt in Kontakt.