Schenkenbergertal Sie erwarten 7000 Turnerinnen und Turner: Neu gegründeter Trägerverein ist in den Startlöchern für 2027 Die Turnvereine Auenstein, Oberflachs, Schinznach-Dorf, Thalheim, Veltheim und Villnachern gründen den Trägerverein Turnfest Schenkenbergertal. Er organisiert das regionale Turnfest 2027.

Der Vorstand des Trägervereins (v. l.): Michael Müller, Thomas Schaffner, Matthias Brunner, Daniel Lüscher, Sandro Wassmer, Elia Wadhawan. Bild: Ina Wiedenmann

Sechs Turnvereine werden in vier Jahren ein regionales Turnfest durchführen und gründeten dafür am Auffahrtstag den Trägerverein Turnfest Schenkenbergertal 2027. Er wird die beteiligten Vereine entlasten.

Über 130 Turnerinnen und Turner aus allen Vereinen zogen in einem Sternmarsch nach Veltheim, um bei der Gründungsversammlung in der Turnhalle mit dabei zu sein. Das Regionalturnfest 2027 wird ebenso in Veltheim rund um die Schulanlage stattfinden. Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler werden zu dem Anlass erwartet.

Über 130 Turnerinnen und Turner aus dem Schenkenbergertal nehmen an der Gründungsversammlung in der Turnhalle Veltheim teil. Bild: Ina Wiedenmann

«Bisher war es nicht fassbar und noch weit weg. Jetzt wird es real», eröffnete Thomas Schaffner, der designierte Präsident des Trägervereins. Gemeinsam mit den Kreisturnverbänden Brugg, Baden, Zurzach und Fricktal werden sie nun das Regionalturnfest durchführen.

Der Trägerverein ist auch Aufsichtsorgan

Ueli Salm, Gemeindeammann von Veltheim, freute sich sehr darüber, dass die Gemeinden im Schenkenbergertal durch das Turnfest intensiv zusammenarbeiten werden. Er fungierte als Tagespräsident und führte die erforderlichen Wahlen durch.

Gemeindeammann Ueli Salm fungiert in Veltheim als Tagespräsident. Bild: Ina Wiedenmann

Alle sechs Vereinspräsidenten unterzeichneten zunächst die Vereinsstatuten. Artikel drei der allgemeinen Satzungsbestimmungen besagt: «Der Trägerverein hat zum Zweck, ein Turnfest im Schenkenbergertal im Jahr 2027 zu organisieren und durchzuführen. Er tritt als Aufsichtsorgan des Anlasses auf und unternimmt alles, was für die erfolgreiche Durchführung notwendig ist. Der Trägerverein stellt das Organisationskomitee zusammen. Das Organisationskomitee ist für die Durchführung des Turnfestes Schenkenbergertal zuständig.»

Die Statuten des neu gegründeten Trägervereins. Bild: Ina Wiedenmann

Stefanie Schiltknecht vom Organisationskomitee erklärte der Versammlung, dass ein Brief des Thalheimers Christian Ging sie dazu motivierte, nach 2004 wieder einmal ein Turnfest im Schenkenbergertal durchzuführen. Im Vorfeld hatten sie sich auch für das kantonale Turnfest beworben, das jetzt aber 2028 in Stein stattfinden wird.

Eine Frau und zwei Männer stehen dem OK vor

Ihr regionales Turnfest werde kleiner und familiärer sein und es gewähre ihnen mehr Freiheiten, erklärte Schiltknecht strahlend. Die Besetzung des Präsidiums des Trägervereins, die Revisoren und auch das OK-Präsidium wurden einstimmig gewählt.

Zum Vorstand des Trägervereins gehören Präsident Thomas Schaffner, Vizepräsident Daniel Lüscher, Elia Wadhawan, Matthias Brunner, Sandro Wassmer und Michael Müller.

Das Präsidium des Organisationskomitees (v. l.): Andreas Wernli, Stefanie Schiltknecht und Patrick Rey. Bild: Ina Wiedenmann

Das Präsidium des Organisationskomitees besteht aus Andreas Wernli, Stefanie Schiltknecht und Patrick Rey. Bis Ende des Jahres wird ein vollständiges Organisationskomitee zusammengestellt.