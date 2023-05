Schenkenbergertal Die Jagd auf Gartenzwerge wird bald eröffnet: Ein spezielles Gewinnspiel soll auf die nächste Gewerbeschau hinweisen Im Herbst findet die Schega23 statt. Um auf die elfte Ausgabe der Schenkenberger Gewerbeausstellung aufmerksam zu machen, lanciert das Organisationskomitee eine besondere Aktion.

Die Schenkenbergertaler Lehrlinge Kilian Steiger (v. l.), Kilian Menzi und Gul Muradi präsentieren die «Schega-Zwerge». Bild: zvg/Erik Schwickardi

Von gängigen Gartenzwergen könne man sie klar und deutlich unterscheiden. «Die ‹Schega-Zwerge› sind 24 Zentimeter hoch und tragen extra eine blaue Zipfelmütze», erläutert Daniel Streit, Chef des Organisationskomitees (OK) der Schega23. Die Gewerbeschau findet vom 1. bis am 3. September in Schinznach-Dorf statt.

Wie es in einer Mitteilung heisst, soll nun eine spezielle Aktion auf den Event aufmerksam machen: 30 handbemalte Gartenzwerge wollen die Gewerbetreibenden in den kommenden Wochen verstecken. Wer einen dieser Zwerge findet, kann sich an der Schega23 einen Preis abholen.

Sie können überall auftauchen

Die «Schega-Zwerge» können im ganzen Schenkenbergertal versteckt sein – etwa an Bushaltestellen, in und um Geschäfte, in der Badi Schinznach oder Villnachern, auf dem Gelände des Gartencenters Zulauf oder entlang der Spazier- und Wanderwege. Ausgesetzt werden die Zwerge zeitlich gestaffelt. Die Aktion startet laut den Verantwortlichen am Samstag, 13. Mai. Dann werden ab 5.45 Uhr die ersten Zwerge in den Umlauf gebracht.

In den kommenden Wochen heisst es also «Augen auf und aufgepasst». Ob in Schinznach-Dorf, Thalheim, Veltheim oder Villnachern: «Die ‹Schega-Zwerge› können immer und überall plötzlich auftauchen - sogar auf der Gislifluh oder auf der Ruine Schenkenberg», sagt Schega-Chef Streit.

Neben der blauen Zipfelmütze sind die Gartenfiguren aus Keramikmasse mit dem Schriftzug «schega.ch/zwerg» versehen. Streit ergänzt: «Wir möchten natürlich nicht, dass etwa übereifrige Zwergen-Fans in den Vorgärten im Tal herkömmliche Gartenzwerge entwenden.» Über den Link gelangt man auf die Website der Gewerbeschau.

Drei «Super-Zwerge» kursieren mit Spezialpreis

Jede Gartenfigur gewinnt an der Gewerbeausstellung einen Sofortpreis. «Zur Verfügung stehen attraktive Preise der Aussteller wie etwa heimischer Wein, Gutscheine der Gastregion Klewenalp-Stockhütte oder Tickets für die Schinznacher Baumschulbahn», heisst es in der Mitteilung. Zusätzlich kursieren drei «Super-Zwerge» mit goldener Zipfelmütze: Die Finderin oder der Finder gewinnt ein Goldvreneli.

Besonders wertvoll sind die drei «Super-Zwerge». Bild: zvg/Erik Schwickardi

Wer eine der Schega-Gartenfiguren entdeckt, bringt diese am 2. September um 16 Uhr an die Gewerbeausstellung. Die Preise werden vor Ort verteilt. Alle Zwergen-Finder werden vom OK der Schega zu einem Zwergen-Apéro eingeladen.

Die Aktion wird auf Facebook und Instagram begleitet. Teilnehmende können Fotos vom Fundort ihres Zwergs posten und so das Gewinnspiel mitverfolgen. Online werden sporadisch Tipps gegeben, in welchem Gebiet aktuell Zwerge platziert wurden.