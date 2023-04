Schenkenbergertal Der Gewerbeverein feiert seinen 40. Geburtstag am Ursprungsort und mit einem Fest beim Fensterbauer Knapp 100 Mitglieder und Gäste haben sich im «Bären»-Stübli in Schinznach-Dorf sowie in den Werkhallen der Theo Wernli AG in Thalheim vom Gewerbeverein Schenkenbergertal verwöhnen lassen. Die teilweise kritischen Worte vom Geschäftsführer des Aargauischen Gewerbeverbands regten auch zum Nachdenken an.

Die Werkhalle der Theo Wernli AG war in einen stilvollen Festsaal umfunktioniert worden. Für Unterhaltung sorgte die Coverband Myco. Bild: Claudia Meier

Im Schenkenbergertal weiss man, wie man Jubiläen würdig feiert. Das hat der gleichnamige Gewerbeverein bereits vor zehn Jahren bewiesen, als er für das 30-Jahr-Jubiläum die Aula in Schinznach-Dorf in eine gemütliche Lounge verwandelte. Dass Dario Abbatiello weiterhin als Präsident amtet, spricht auch für Konstanz und die grosse Strahlkraft dieses Gewerbevereins.

«Bären»-Gastgeberin Silvia Spicher (l.) und Vereinspräsident Dario Abbatiello begrüssen die Gäste. Claudia Meier

Den Auftakt zum 40-Jahr-Jubiläumsfest am Samstag, 22. April, machte ein Apéro im Gasthof Bären in Schinznach-Dorf. Hier entstand Anfang der 1980er-Jahre nicht nur die Idee zur Gründung des Gewerbevereins, sondern im Saal wurde 1984 auch die erste Gewerbeausstellung durchgeführt. Gründungsmitglied Andreas Zulauf, der damals sein Ski-Sortiment präsentierte, war beim Jubiläumsfest ebenfalls dabei.

Oldtimer-Fahrt nach Thalheim

Für das Nachtessen wurden die Gäste in einem alten Postauto, das der Windischer Unternehmer Martin Gautschi persönlich fuhr, nach Thalheim transportiert. Bei der Theo Wernli AG war eine Werkhalle in einen stimmungsvollen Festsaal umfunktioniert worden. Die Fenster- und Holzbauerin hatte soeben den Tag der offenen Tür beendet und am Vorabend schon einen Festakt mit Partnern durchgeführt.

Vor dem «Bären» in Schinznach-Dorf besteigen die Gäste das alte Postauto. Bild: Claudia Meier

Da habe es sich angeboten, gleich noch einen weiteren Anlass im Haus zu veranstalten, wie Beni Wernli auf dem kurzen Rundgang durch die moderne Produktionsstätte ausführte. Er ist Co-Geschäftsleiter des renommierten Betriebs und Vizepräsident des Gewerbevereins.

Vor der Kommandokabine erklärt Co-Geschäftsleiter Beni Wernli, was in der Theo Wernli AG gefertigt wird und welches die Herausforderungen sind. Bild: Claudia Meier

In Reden erinnerte Präsident Abbatiello an die neuen Branchen und Geschäftsmodelle, die in den letzten 40 Jahren entstanden sind, und die grosse Bedeutung des Netzwerkens für die Mitglieder des Gewerbevereins.

Gemeinden zahlen an Jubiläumsfeier

Geschäftsleiter Urs Widmer überbrachte die Glückwünsche vom Aargauischen Gewerbeverband und eine Flasche Ratafia, einen besonderen Likör als Zaubertrank für den Vorstand.

Urs Widmer (links) übergibt Dario Abbatiello eine Flasche Ratafia. Bild: Claudia Meier

Kritisch beobachtet Widmer, wie das Notrecht in der Politik salonfähig und aus Millionen Milliarden werden. Das demokratische System werde derzeit hart geprüft.

Im Namen der Gemeinden Auenstein, Brugg (Ortsteil Schinznach-Bad), Schinznach, Thalheim, Veltheim und Villnachern überreichte der Schinznacher Ammann Peter Zimmermann dem Gewerbeverein einen finanziellen Zustupf ans Jubiläumsfest. Er verwies auf die 2800 Arbeitsplätze im Tal und die Initiative für die erste Berufsschau «Stifti».

Am kalten und später am warmen Buffet wird eine grosse Auswahl geboten. Bild: Claudia Meier

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr wird die elfte Schenkenberger Gewerbeausstellung (Schega) sein, die vom 1. bis zum 3. September beim Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf bestimmt Volksfeststimmung für die gesamte Bevölkerung aufkommen lassen wird.