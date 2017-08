Getreu dem Festmotto «Nur de Himmel über öis» kamen am Samstagnachmittag über 600 Gäste auf dem Dorfplatz Scherz zusammen, um das von Gemeindeammann Hans Vogel eigens für diesen Anlass getextete Musical zu sehen. Die 300 Klappstühle reichten nirgends hin. Mit der Bühne vor dem Restaurant Leue unter den Linden war das Setting perfekt. Der Dorfbrunnen war ein wichtiger Nebenschauplatz, an dem die «Wöschwyber» das Geschehen kommentierten. Geschickt und mit selbst komponierten Liedern wurde die Geschichte mit der Aktualität verknüpft.

Königin Agnes besucht Schärz

Die Habsburgerin Königin Agnes von Ungarn kam vom Himmel herunter und fuhr mit der Pferdekutsche auf dem Dorfplatz vor, um zu erfahren, was die Scherzer in den letzten Jahrhunderten erlebt hatten. Dass die Einheimischen Schärzer sind und viel Wert auf das «ä» legen, zog sich ebenso durch das ganze Musical wie die Liebesgeschichte von Schüle (Julia) aus Schärz mit Röme (Romeo) aus Lupfig.

Rund 40 Eigenämter wirkten im Musical mit, dem es nicht an Fakten, Emotionen sowie Seitenhieben gegen den Fusionspartner Lupfig mangelte. Doch auch eine Prise Selbstironie gehörte dazu. In einem alten VW-Bus fuhren die Bewohner vom Höli-Quartier als Hippies vor. Mit «Chörnli statt Hörnli» und «Lust statt Frust» liessen sie den Zeitgeist der 1970er-Jahre aufleben. Das Publikum war begeistert und bedankte sich mit Standing Ovation.



Kunstwerk fürs Dorfzentrum

Dass eine Gemeinde mit 652 Einwohnern ein solches Fest auf die Beine stellen konnte, beeindruckte viele Besucher. Nach einem wettermässig kühlen Start am Freitagabend zeigten sich beim Auftritt der Trachtengruppe Eigenamt am Samstagmorgen endlich die Sonne. Viel zu entdecken – Kulinarisches sowie Kunsthandwerk oder Geschenkartikel – gab es auch am Köfferlimärt. Wer selbst Hand anlegen und etwas Nützliches für die nächsten 50 Jahren schaffen wollte, konnte ein Mosaik gestalten, das künftig die neuen Sitzbänke im Dorfzentrum zieren soll.

Neben dem Luna-Park kamen die Säuli vom benachbarten Bronnehof bei Wettrennen zum Einsatz. Die Beizli wurden liebevoll geschmückt und aufmerksam geführt. Für Scherz war der 777. Geburtstag der ersten urkundlichen Erwähnung das letzte Dorffest als eigenständige Gemeinde. Die Kommune fusioniert per 1. Januar 2018 mit Lupfig. Regierungsrat Urs Hofmann betonte in seiner Festrede, dass die Handlungsfähigkeit von Scherz durch die Fusion nicht ausgelöscht werde. Mit dem Fest sei eine gute Grundlage für die anstehenden Veränderungen gelegt worden.