Schaufel für Schaufel wird das belastete Erdreich ausgegraben und in einem gesicherten Bereich auf der Seite zwischengelagert. Das Material wird grösstenteils einer Bodenwäsche unterzogen und kann später – gereinigt – wieder als Baumaterial verwendet werden, erklären Alex Römer, Arealentwickler bei der Grundeigentümerin Hiag Immobilien, sowie Fachbauleiter Klaus Reuter von der Ecosens AG.

Über den Verlauf der Arbeiten äussern sie sich zufrieden bei einem Augenschein an diesem strahlend-sonnigen und sommerlich-warmen Nachmittag. «Die Sanierung verläuft nach Plan. Überraschungen sind bisher glücklicherweise keine aufgetreten», so Römer und Reuter.

Die erste Etappe der Altlastensanierung ist in einigen Metern Entfernung 2016 ausgeführt worden. Zuvor waren – ab 2012/13 – umfangreiche historische Untersuchungen und Kernbohrungen angestanden auf dem Gelände des ehemaligen Reichhold-Chemiewerks. «Wir wussten durch diese Vorabklärungen recht genau, wo wir ausheben müssen», führt Fachbauleiter Reuter aus.

Es hätte, fügt er an, auch andere Methoden gegeben, um die Schadstoffe zu beseitigen, beispielsweise chemische. Das Ausgraben aber gehöre definitiv zu den sichersten und effizienten Verfahren.

Grundwasser ist Herausforderung

Begonnen hat die zweite Etappe im Februar dieses Jahres. Entfernt wurden auf dem etwa 400 Quadratmeter grossen Bereich bisher um die 1,2 Tonnen Schadstoffe. «Das ist ziemlich genau die Menge, die wir erwartet haben», stellt Reuter fest. Bei der Frage nach der Art der Schadstoffe nennt er die Buchstaben BTEX, die Abkürzung der Substanzen Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol – wie sie unter anderem bei der Produktion von Farben zum Einsatz kommen können.

Eine Herausforderung sei es zu Beginn gewesen, die bestehenden, massiven und teilweise meterdicken Betonfundamente im Boden zu entfernen. Ein besonderes Augenmerk geschenkt werden musste in der Folge dem Grundwasserspiegel, der bis zu einem Meter schwanken kann. Spundwände in der Grube sorgen dafür, dass die Schadstoffe nicht unkontrolliert in das Grundwasser ausgespült werden.