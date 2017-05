Sandro Rossi (SVP) heisst der neue Gerichtspräsident in Brugg. Er erhielt insgesamt 7257 Stimmen. Auf Andreas Wagner (SP) entfielen 5339 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 6312 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 41,33 Prozent.

Der 38-jährige Rossi wohnt mit seiner Familie in Brugg. Er ist Rechtsanwalt und seit dem 1. Januar 2011 leitender Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach. Zuvor war er als ausserordentlicher Staatsanwalt und am Bezirksgericht Bremgarten als Gerichtsschreiber tätig.

Rossi tritt mit der 100-Prozent-Stelle die Nachfolge von Franziska Roth (SVP) an, die nach ihrer Wahl in den Regierungsrat per Ende 2016 als Gerichtspräsidentin zurücktrat. (mhu)