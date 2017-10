Noch einmal eintauchen in Technik-Relikte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert – das liessen sich bei spätsommerlich-frühherbstlichen Temperaturen viele Besucher nicht nehmen. «Wir können im Winter hier ja nichts machen, weil es in den Lokschuppen, die wir nicht heizen können, so kalt ist wie draussen», berichtete Stiftungs-Präsident Gregor Tomasi, der die Besucher mitnahm zu rund 45-minütigen Führungen durch Rundschuppen, Langhaus und über das weitreichende Aussengelände dazwischen.

Dort erfuhren diese, warum es zum Anheizen der riesigen Mikado-Lok 16 Stunden braucht, weshalb ein grosser Teil der Loks auf dem Meeresgrund liegt und wieso Steinkohle aus dem britischen Wales zwar nicht die billigste, aber dennoch die ist, welche das beste Feuer unterm Dampfkessel entfacht.

Besucher konnten auch Bruno Ulrich, Peter Eberle und Stefan Wernerlinger beobachten, wie sie an der Elefant-Lokomotive zugange waren, die kommenden Freitag ihre Reise nach Erstfeld antreten wird, um dort Bahn-Nostalgiker zu Dampffahrten auf die Gotthard-Strecke mitzunehmen. Das Trio kommt vom Verein Dampfgruppe Zürich, die das alte Schienenross im Besitz der Stiftung SBB Historic in mühsamer Fleissarbeit restauriert hat.

Die Bahnpark-Stiftung, die unter notorischem Platzmangel leidet, kann mit der Übersiedelung der Elefant in die Innerschweiz ein Stück weit aufatmen. Hinzu kommt: «Für Fahrten bei uns im Mittelland ist die Lok mit 65 Kilometern pro Stunde Maximaltempo eigentlich schon zu langsam. Aber auf der Gotthard-Bergstrecke spielt es seit der Eröffnung des Basistunnels ja keine Rolle mehr. Da ist seitdem ja sowieso nichts mehr los», erzählte Tomasi.

Für zehn Franken Eintritt – Kinder waren gratis – gab es noch einmal Eisenbahner-Geschichten aus dem Mund von Tomasi – und damit aus erster Hand. Aber nicht nur die Maschinen in Originalgrösse gab es zu bestaunen, auch die im Massstab 1:87 – in H0. Tomasi war zuvor in den Besitz einer umfangreichen Modellbahnanlage aus einem privaten Nachlass gekommen.

Lokomotiven, Waggons und Schienenwagen der Hersteller Märklin und Hag – sämtlich noch originalverpackt und optisch wie technisch bestens in Schuss – liessen die Herzen höherschlagen, vor allem jene von älteren Herren, die sich in ihre Kindheit zurück träumten.