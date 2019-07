Die ersten Zuschauer am Brugger Rutenzug haben sich am Donnerstagmorgen bereits eine Stunde vor dem Start einen der heiss begehrten Sitzplätze entlang der Hauptstrasse gesichert.

Einige Teilnehmer laufen aufgrund bevorstehender Pensionierung oder Gemeindefusion zum letzten Mal am Rutenzug mit. Zu ihnen zählen Stadtschreiber Yvonne Brescianini, die Anfang 2020 vorzeitig in Pension gehen wird, Schulleiterin Barbara Iten vom Schulhaus Stapfer sowie der Gemeinderat mit Ammann Angela Lunginovic und Gemeindeschreiberin Nicole Seiler aus Schinznach-Bad.

Die Gastgemeinde fusioniert bekanntlich per 1. Januar 2020 mit der Stadt Brugg. Als Überraschung wird Yvonne Brescianini bei ihrer Derniere von den beiden Stadträten Jürg Baur und Reto Wettstein in Kadetten-Uniform begleitet, was auch viele Zuschauer freut. Während die Einwohnerräte wieder Rosen an Leute – im Rollstuhl oder auf dem Rollator sitzend – verteilen, schenken Zuschauer scheidenden Lehrpersonen Rosen als Dank.

Die Morgenfeier findet nach der umfassenden Sanierung des Schulhauses Stapfer zum ersten Mal auf dem neu gestalteten Freudensteinplatz statt. Die letzten beiden Jahren wurde die Feier in den Simmengutpark verlegt.