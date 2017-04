Fast zwei Jahre lang mussten Stefan Wagner und Marius Arsene auf die nötigen Papiere warten, um in Rumänien ein Materialhaus für den «Fonds Marius Arsene Rumänien» errichten zu können. Im Januar kam die Bewilligung und im Mai startet die Bauphase. Das Materialhaus erlaubt es dem Fonds in Zukunft, Material, das von der Schweiz nach Rumänien gebracht wird, vor dem Verteilen an einem sicheren Ort zwischenlagern zu können. Ziel sei es, sagt Wagner, das Materialhaus im Juni fertigzustellen, um im September einen nächsten Transport durchführen zu können. Vor allem Material für die Wintermonate soll dann nach Rumänien gebracht werden.

Mindestlohn ist 250 Franken

Rumänien ist ein Land, das von Armut geprägt ist. Zunehmend politische Probleme machen die Lage nicht einfacher. Den Winter durch waren hunderttausende Menschen auf der Strasse, um einen Regierungsentscheid anzufechten. Das Parlament gilt als korrupt und steckt das Geld lieber in den eigenen Sack, als damit etwas zu verbessern. Dadurch ist der Unterschied zwischen arm und reich enorm.

Der Mindestlohn in Rumänien beträgt 250 Franken. Die Preise für Lebensmittel und Produkte des täglichen Gebrauchs sind aber fast so hoch wie in der Schweiz. Das Geld reicht da oft nicht zum Leben. So ging es auch Marius Arsene, einem ehemaligen rumänischen Spitzensportler. Nach einer Verletzung konnte er keinen Sport mehr treiben und verdiente deshalb kein Geld mehr. Über Facebook sendete er einen Hilferuf. Dieser erreichte Stefan Wagner, Gemeindeschreiber in Windisch. Das war vor vier Jahren. Seither unterstützt Wagner die Familie Arsene und weitere Menschen in Rumänien. Er hat sogar eigens einen Fonds, den «Fonds Marius Arsene Rumänien» lanciert und einen gleichnamigen Verein gegründet.

Der Fonds hilft zum Beispiel beim Bezahlen von Arztrechnungen, plant Aktionen für die Kinder im Onkologiespital in Bukarest oder liefert medizinisches Material an die Kinderabteilung.

Zusammenarbeit mit Kloster

In Rumänien arbeitet der Verein eng mit einem Kloster zusammen. Alle drei bis vier Wochen werden den Klosterfrauen Lebensmittel übergeben, die sie dann nach Bedarf an die notleidende Bevölkerung weiterverteilen. Auch sonst versucht das Kloster so gut es geht zu helfen, doch oft fehlen ebenfalls die Mittel. Besonders gebraucht werden Betten, Decken, Kleider und Schuhe. Kurz vor Weihnachten konnte das Kloster eine Frau unterstützen, indem sie ihr einen Ofen kauften. «Die Not ist unendlich, die Lebensumstände menschenunwürdig», beschreibt Wagner, der selbst schon einige Male in Rumänien war, die Situation. Armut, Kälte oder Platzknappheit in Wohnungen und Häusern machen das Leben schwierig.

Um mit dem Fonds Marius Arsene Rumänien noch mehr Menschen zu helfen, ist der Verein nach wie vor auf Unterstützung angewiesen.

Informationen zum Verein «Fonds Marius Arsene» bei Stefan Wagner, Dorfstrasse 23, 5210 Windisch, stefan.wagner5210@bluewin.ch; Spendenkonto IBAN-Nr. CH86 0900 0000 6128 8107 0.