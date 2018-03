Die Besucherzahlen hielten sich in Grenzen, was wohl daran liegen mochte, dass sich das Wetter nicht gerade von der besten Seite zeigte. Doch die, die kamen, zeigten sich interessiert. «Die Besucher, die heute vorbeischauen, verbleiben wirklich lange am Tag der offenen Tür», sagte Sabine Ulmer von der Schulpflege erfreut.

Auf dem Rundgang gabs einiges zu sehen. Im Untergeschoss ist neu der Kindergarten untergebracht. Der Boden wurde neu verlegt und etwas angehoben, sodass die Höhe der Lavabos für die Kindergärtler nun wunderbar passt. Wunderbar passen dürften für die Kleinen auch die Mal-, Bastel- und Spielecke und auch die Werkbank.

An der Wand hängt ein buntes Rad, auf dem die Geburtstage der Kinder und der Kindergärtnerinnen mit Wäscheklammern notiert sind. «Ich bin oben am Rad, ich habe am 8. November Geburtstag», sagt der 6-jährige Andrin. Ihm wird aktuell die Ehre zuteil, das Glöckchen betätigen zu dürfen: «Dann ist Znüni-Zeit.» Ein anderes Ämtli, bei dem Bodenwischen angesagt ist, behagt ihm hingegen weniger.

Lounge-Ecke und Trampolin

Zum Kindergarten gehört auch ein kleiner Ruheraum, in den sich die Kleinen zurückziehen können. Ebenfalls im Untergeschoss befindet sich ein Zimmer, in dem die Kinder der Tagesstrukturen verweilen können. Unter anderem lädt ein Töggelitisch zum Spielen ein.

Auf dieser Ebene ist auch das TW-Zimmer untergebracht, das zusätzlich als Mittagstisch vom Verein Tagesstrukturen Habsburg genutzt wird. «Unsere Zielgruppe sind die Kindergarten- und Schulkinder, denen wir nebst dem Mittagstisch auch Randzeiten- und Nachmittagsbetreuung anbieten», sagt Franziska Dubied.

Der TW-Raum wird an Interessierte vermietet, um für eine ideale Auslastung zu sorgen. Ein Stock höher befinden sich die drei Klassenzimmer, die mal mit Lounge-Ecke oder mit einem Trampolin eingerichtet sind. Die Sitz-Ecke wird am Montag als Morgenkreis genutzt, auf dem Trampolin darf überschüssige Energie ausgelebt werden. Die Tische und Stühle lassen sich in der Höhe verstellen, wachsen sozusagen mit dem Kind mit. «Die Kinder durften bei der Wahl mitreden», sagt Ulmer.

Photovoltaik auf dem Dach

Nochmals einen Stock höher befindet sich der renovierte Mehrzweckraum. Der Dachstock wurde isoliert und mit Dachfenstern versehen. Zudem wurde ein Notausgang geschaffen.

Der Bodenbelag wurde hingegen belassen. Der Raum wird zum Turnen, für die Musikgrundschule, das Seniorenturnen und andere Veranstaltungen genutzt. Die abgetrennte, neue geschaffene Ecke dient als Logopädiezimmer.

Auf dem Dach thront neu eine Photovoltaikanlage, die momentan genügend Energie liefert, um alles im Schulhaus abzudecken. Der Überschuss wird ins Netz gespeist. Angedacht ist jedoch, die Anlage künftig mit einer Wärmepumpe zu koppeln, sobald die aktuelle Ölheizung ersetzt werden muss.

«Auch eine Ladestation für Elektroautos wäre denkbar», sagt Roger Kohler vom Verein Naturstrom Habsburg. Sieht die Schule Habsburg somit in eine sichere Zukunft? Gemeindeammann Werner Rüegsegger: «Die Schule wird es so lange geben, wie es sie braucht.» Dank zahlungskräftiger Steuerzahler sei man aktuell in einer guten Position.