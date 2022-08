Rüfenach Wohnungen statt Kita: Auf dem Gelände der Kinderstation soll gebaut werden Die Gemeinde Rüfenach revidiert zurzeit ihre Bau- und Nutzungsordnung. Dabei soll das Areal der Kinderstation in eine Wohnzone umgeteilt werden. Was der Kanton mit seinem Eigentum vor hat und wie sich die Bevölkerungszahl verändern würde.

Das 1,5 Hektaren grosse Areal der Kinderstation soll bebaut werden. Deborah Bläuer

Viele Jahre lang war die als Kinderstation bekannte Liegenschaft am südlichen Ortseingang von Rüfenach an die Psychiatrischen Dienste Aargau vermietet und diente als Klinik für Kinder. Doch wegen der Zentralisierung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Windisch standen die Gebäude seit 2016 leer.

Im Sommer 2020 verlegte die Kindertagesstätte Kiwi des Paul Scherrer Instituts (PSI) aus Villigen ihren Sitz dorthin, weil sie in Folge von baulichen Massnahmen am PSI räumliche Engpässe hatte. Benutzt werden zurzeit das ehemalige Gruppenhaus, der sogenannte Langbau, sowie die Scheune zur Unterbringung von Material und Aussenspielzeugen.

Der rund 20-jährige Langbau muss in den nächsten Jahren möglicherweise Wohnhäusern weichen. Deborah Bläuer

Die Kindertagesstätte Kiwi bietet täglich 60 Kleinkindern auf fünf altersgemischten Gruppen Platz. Zudem werden eine Hortgruppe mit 20 Plätzen sowie ein Mittagstisch geführt. Doch der Mietvertrag mit dem Kanton läuft per 31. Juli 2024 aus. Wie es mit der 1,5 Hektaren grossen Fläche der Kinderstation weitergeht, steht noch nicht abschliessend fest.

Wohn- oder Mischnutzung vorgesehen

Zurzeit revidiert die Gemeinde Rüfenach ihre Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Gemäss Stand vom Juni 2021 soll zwischen den bestehenden Bauten der Kinderstation und dem Ortskern ein Gesamtkonzept für eine Wohn- oder Mischnutzung mit einem öffentlichen Treffpunkt angestrebt werden. Die Wiese direkt am Ortseingang soll freigehalten werden.

Andreas Ulrich, Gemeindeammann von Rüfenach. zvg

Der Rüfenacher Gemeindeammann Andreas Ulrich erklärt: «Einerseits soll bei der Kinderstation eine Wohnnutzung möglich sein. Anderseits könnte auch Raum entstehen für zonengerechtes Gewerbe (Büro, Atelier, stilles Gewerbe). Der öffentliche Treffpunkt in Form eines Ladens, Kaffees oder Restaurants wurde als Ideenaufzählung im Rahmen der Planung genannt.»

100 bis 150 neue Einwohnerinnen und Einwohner

Auch die Eigentümerin der Liegenschaft, Immobilien Aargau, war aktiv. Sie hat ein Richtprojekt für die Umnutzung der Parzelle ausarbeiten lassen. Im Gegensatz zur Gemeinde sieht sie darin nicht das Freihalten der Wiese beim Ortseingang vor, sondern einen Freiraum im Innern und entlang der Kantonsstrasse. Das Areal soll einer Wohnbaugenossenschaft im Baurecht zur Verfügung gestellt werden. Die Fläche hat Potenzial für 100 bis 150 neue Einwohnerinnen und Einwohner. Aktuell leben in Rüfenach knapp 880 Personen.

Roland Teuscher, Leiter Kommunikation vom Departement Finanzen und Ressourcen des Kanton Aargaus, sagt dazu:

«Der Kanton überprüft sein Immobilienportfolio regelmässig. Grundstücke und Liegenschaften, die nicht für die Erfüllung von Staatsaufgaben benötigt werden, sollen nach Möglichkeit veräussert oder im Baurecht abgegeben werden.»

Ebenfalls denkbar ist, dass die Tagesstrukturen der Kindertagesstätte Kiwi sowie eine Kleinkindgruppe in Rüfenach als zweiter Standort beibehalten werden. Kiwi-Leiterin Simone Brunner sagt: «Dazu tauschen wir uns regelmässig mit den Gemeindebehörden aus. Es gibt jedoch noch keinen Entscheid.»

Die Scheune und das Haupthaus sind denkmalgeschützt. zvg

Ob das Gebiet der Kinderstation überhaupt bebaut werden darf, entscheidet die Gemeindeversammlung mit der Abstimmung über die Bau- und Nutzungsordnung im Jahr 2023 oder 2024. Danach werden Kanton und Gemeinde Gespräche führen, wie es mit dem Areal weitergeht. Letzten Endes entscheidet jedoch der Kanton, ob und was gebaut wird, vorausgesetzt, die Einwohnerinnen und Einwohner von Rüfenach werden die BNO genehmigen. Diese kann auf der Gemeindewebsite eingesehen werden.

Das historische unter Denkmalschutz stehende Bauensemble der Kinderstation mit dem Haupt- und den beiden Nebengebäuden (Scheune und Waschhaus) muss im Falle von Bautätigkeiten erhalten bleiben. Hingegen könnten die übrigen Gebäude, darunter der vor rund 20 Jahren errichtete Langbau, abgerissen werden.