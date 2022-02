Rüfenach «Nordeuropäer haben oft ein Angstbild des arabischen Raums»: Projekt soll Künstler aus Schweiz und Mena-Staaten vernetzen Im März startet «My North is your South» offiziell. Teil des dreijährigen Projekts ist die Rüfenacher Kunstschaffende Olivia Wiederkehr.

Bei einem Matcha Latte erzählt Künstlerin Olivia Wiederkehr vom Projekt. Maja Reznicek

Zoom ist für Thiyazen Alalawi zu gefährlich. Man könnte darüber seinen Standort herausfinden, erklärt Olivia Wiederkehr. Der Streetart-Künstler lebt in Jemen und ist Teil einer Widerstandsbewegung. Trotzdem hat er regelmässig Kontakt in die Schweiz. Wiederkehr sagt:

«Die physischen Distanzen überwinden wir per Whatsapp.»

Wie sich die Kommunikation zukünftig entwickeln wird, sei noch offen.

Nötig ist der Kontakt allemal: Seit diesem Jahr beteiligen Alalawi und die Rüfenacher Performancekünstlerin sich an «My North is your South». Im Rahmen des grenzübergreifenden Projekts entwickeln Kunstschaffende aus der Schweiz und den Mena-Staaten (Mittlerer Osten/Nordafrika) ein neues Format für die internationale Zusammenarbeit.

Ziel sei, eine gemeinsame Plattform für den Austausch von Ideen, Bedürfnissen und Diskussionen zu schaffen. Wiederkehr sagt: «Viele Künstler in den arabischen Räumen haben keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, weil sie Zensur unterliegen oder in Kriegsgebieten leben.»

In Russland wurde Wiederkehr ins Boot geholt

Ein solches Netzwerk böte entscheidende Vorteile. «Der Austausch ermöglicht nicht nur ein besseres Verständnis davon, in welcher Welt wir leben, sondern unterstützt auch bei der Realisierung zukünftiger Projekte.» Es gehe aber nicht um Hilfeleistungen, unterstreicht Wiederkehr:

«Das ist eine typisch schweizerische Haltung.»

Mit solchen Mustern will «My North is your South» brechen.

Der Name des Projekts sei eine Anspielung auf das «koloniale Narrativ», welches bei vielen Menschen noch Bestand habe. «Insbesondere Nordeuropäer haben oft ein Angstbild des arabischen Raums im Kopf.» Um dieses zu zerstreuen, brauche es Wissen und die Wirklichkeit müsse aufgezeigt werden.

Für eines ihrer letzten Projekte reiste Olivia Wiederkehr nach Athen. zvg

«My North is your South» ist im Rahmen einer Ausschreibung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia entstanden. Das Konzept entwickelt, haben die Freiburger Kommunikationsspezialistin Julia Foster sowie der Tessiner Performancekünstler und Dramaturg Alan Alpenfelt. Beide betreuten gemäss Wiederkehr bereits länderübergreifende Projekte in Tunesien und Ägypten. Dabei knüpften sie erste Kontakte mit lokalen Kunstschaffenden.

Wiederkehr selbst stiess im letzten September zu «My North is your South». Als eine von fünf Schweizer Performacekunstschaffenden nahm sie an der Yekaterinburg Ural Industrial Biennial, eines der grössten zeitgenössischen Kunstprojekte in Russland, teil. Dort traf die Rüfenacherin auf Alpenfelt. Er holte Wiederkehr als eine der ersten Partner des neuen Projekts ins Boot. Sie fügt an:

«Wir haben eine ähnliche Vorstellung davon, was die Verantwortung der Künstler gegenüber der Gesellschaft ist.»

Das Projekt habe sie von Anfang an interessiert. Wiederkehr unterstreicht: «Uns sind die politischen, wirtschaftlichen und kolonialen Konflikte, in denen wir uns bewegen, sehr bewusst.» Gleichzeitig hätten sie in ihrer Rolle grosses Potenzial: «Kunstschaffende können kulturelle Brücken schlagen und Mauern überwinden.»

Richtigen «Drive» haben sie noch nicht gefunden

Ein knapp dreijähriger Prozess liegt nun vor den Projektbeteiligten. Aktuell sei man in der ersten Phase, sagt Olivia Wiederkehr: «Der Fokus liegt beim gegenseitigen Zuhören. Was sind unsere Themen? Welche Dialoge wollen wir weiterführen? Wo sind unsere Bedürfnisse?» Um sich auszutauschen, setzen die Kulturschaffenden auf digitale Kanäle.

Den richtigen «Drive» hätten sie noch nicht gefunden, viele Fragen der Zusammenarbeit stehen noch offen. Die Rüfenacherin fügt an: «Offiziell geht das Projekt am 1. März los, die ‹Conversations› werden aber wohl erst im Sommer stattfinden.» In der zweiten Phase ist geplant den Austausch physisch fortzuführen. Konkrete Formen soll die geplante Plattform für die Künstler dann im dritten Jahr annehmen.

Olivia Wiederkehr, Kunstschaffende aus Rüfenach. Maja Reznicek

Die 47-Jährige sagt:

«Ob sie digital oder physisch in Form eines gemeinsamen Hauses sein wird, ist noch offen.»

Als «Gefäss der Zusammenarbeit» könnte Wiederkehr sich auch etwas anderes vorstellen. «Aus Sätzen und Worten aus den geführten Dialogen könnte Musik entstehen.» Dies würde die emotionale Intelligenz der Menschen ansprechen und liesse sich weiterentwickeln. Ob diese Idee von Wiederkehr Realität wird, wird sich bis Ende 2024 zeigen.