Rüfenach Neue Pfarrerin der Kirchgemeinde Rein musste fast 20 Jahre lang auf ihren Traumberuf warten Am Sonntag findet in Rüfenach der Einsetzungsgottesdienst von Anja Berezynski statt. Worauf die ehemalige Gymnasiallehrerin bei ihren Predigten Wert legt, was sie als ein Problem der heutigen Zeit sieht und wie sie diesem entgegentreten möchte.

Sie freue sich total auf die neue Kirchgemeinde, sagt Anja Berezynski und strahlt. Im Mai wurde sie als Pfarrerin der Reformierten Kirchgemeinde Rein gewählt und nun ist am Sonntag, 10. September, ihre Installationsfeier.

Für die neue Stelle zog Anja Berezynski gemeinsam mit ihrem Mann nach Rüfenach. Bild: zvg/Andrzej Berezynski

Aufgewachsen ist Anja Berezynski in Ostfriesland in der Stadt Leer. Nach dem Theologiestudium folgte das Vikariat in Celle DE. Doch dann war es erst einmal vorbei mit dem Traum, Pfarrerin zu werden.

Nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland habe es einen ersten grossen Schub von Kirchenaustritten gegeben, erklärt Berezynski. Als Reaktion darauf verweigerte die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers zahlreichen Pfarraspirantinnen und -aspiranten die Ordination. In ihrem Jahrgang hätten diese nur 2 von 20 Personen erhalten, so Anja Berezynski. Viele hätten sich umorientiert. «Ich kenne welche, die heute in der Versicherungsbranche sind.»

Auch für die Ostfriesin musste somit Mitte der 90er-Jahre ein Plan B her. Deshalb hängte sie ein Lehramtsstudium für Gymnasien an, mit den Fächern Englisch und Religion und arbeitete mehrere Jahre auf diesem Beruf. «Aber ich habe mich immer nach dem Pfarramt gesehnt», sagt sie nachdenklich.

Froh, dass beide Pfarrstellen wieder besetzt sind

Die Zeit verging und 2014 erhielt Berezynski dann doch noch ihre Ordination. Dies werde immer ein ganz besonderer Moment für sie bleiben, sagt die heute 59-Jährige. Danach arbeitete sie sechs Jahre lang bei der Wallonisch-Niederländischen Kirche Hanau.

Es sei eine sehr vielfältige Arbeit gewesen, erinnert sich Berezynski. «Aber ich bin kein Grossstadtmensch» – und Hanau zählt immerhin rund 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Deshalb zog die Mutter von zwei erwachsenen Kindern gemeinsam mit ihrem Mann in die Schweiz, genauer gesagt in den Kanton Schaffhausen, wo sie für die Dörfer Beggingen und Siblingen zuständig war.

Doch im Rahmen der Kirchenentwicklung und -anpassung wurden die beiden Kirchgemeinden vorsorglich umstrukturiert und die Stellenpensen gesenkt. Deshalb zog Anja Berezynski weiter.

In der Kirche in Rüfenach findet am 10. September die Installationsfeier der neuen Pfarrerin statt. Bild: Deborah Bläuer

«Wir sind sehr glücklich, dass Anja Berezynski ihr Amt in unserer Kirchgemeinde aufgenommen hat», erklärt Kirchenpflegepräsidentin Sandra Campacci. Angesprochen darauf, wie es bei der Reformierten Kirchgemeinde Rein in Sachen Austritten aussieht und ob es hier in einigen Jahren nur noch eine Pfarrstelle geben wird, sagt sie: «Die Austritte aus der Kirchgemeinde beschäftigen natürlich auch uns, sind aber nicht angestiegen. Es freut uns ganz besonders, dass auch immer wieder Personen eintreten.»

Momentan könne man nicht sagen, wie die Personalsituation der Reformierten Kirchgemeinde Rein in einigen Jahren aussehe. «Wir sind froh, dass nun beide Pfarrstellen wieder besetzt sind und die Arbeitslast verteilt werden kann.»

Anja Berezynski könnte sich allenfalls vorstellen, über die Pensionierung hinaus zu arbeiten. «Ich weiss es noch nicht genau, aber ausschliessen will ich es nicht», meint sie. Doch erst einmal gilt es, am neuen Ort anzukommen. Auf Spaziergängen mit dem Hund habe sie schon die eine oder andere Bekanntschaft gemacht, freut sich Berezynski.

Leute sollen neue Kontakte knüpfen können

Bei ihren Predigten legt die Pfarrerin grossen Wert darauf, dass sie biblisch fundiert und abwechslungsreich sind. Zu lange sollten sie allerdings nicht werden, denn manchmal sei weniger mehr, findet Berezynski. «Wenn man predigt und viel Husten hört oder wie die Leute auf den Bänken herumrutschen, weiss man, dass es jetzt langsam gut ist», sagt sie und schmunzelt.

Aber sie müsse natürlich die Gemeinde erst einmal kennenlernen, schauen was für Menschen hier sind und was für Bedürfnisse sie haben. «Dazu ist auch der Austausch mit der Kirchenpflege sehr wichtig.»

In der Reformierten Kirchgemeinde Rein wird Anja Berezynski auch für die Seniorenarbeit zuständig sein. Bild: zvg/Andrzej Berezynski

Anja Berezynski ist in der Reformierten Kirchgemeinde Rein in einem 100-Prozent-Pensum tätig und tritt die Nachfolge von Matthijs van Zwieten de Blom an. Sie teilt sich das Pfarramt mit Michael Rust und wird unter anderem für die Seniorenarbeit zuständig sein.

Berezynski möchte ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen haben und für sie da sein, aber auch die Leute vernetzen, sodass diese neue Kontakte knüpfen können. Denn: «Ein Problem unserer Zeit ist, dass viele Menschen einsam sind.»

Allerdings gebe es bei der Reformierten Kirchgemeinde Rein schon ein umfangreiches Programm, lobt sie. «Dies zu unterstützen, zu pflegen und zu erweitern – im Gespräch mit den Menschen – wäre mir ein wichtiges Ziel», schrieb sie im Mitteilungsblatt der Kirchgemeinde vom April.