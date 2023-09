Rüfenach Damit die Dörfer schöner werden, gibt Brugg Regio neu Gestaltungstipps Am Beispiel von Rüfenach hat der regionale Planungsverband die «Arbeitshilfe Ortskernentwicklung» entwickelt. Sie dient auch anderen Gemeinden. Behördenmitglieder lernten das neue Instrument auf einem Dorfrundgang kennen.

Wie soll eine Gemeinde ihren Ortskern lebenswert gestalten? Was braucht es, damit die Leute sagen: «Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zuhause»? Einen Wegweiser zur Beantwortung dieser Fragen gibt der Planungsverband Brugg Regio in der neu erschienen «Arbeitshilfe Ortskernentwicklung». Mit dem Dorf Rüfenach als Pilotgemeinde werden im Heft Vorschläge für die Gemeinden gemacht.

Der Rundgang in Rüfenach wird angeführt von Brugg-Regio-Vizepräsidentin und Bruggs Stadtammann, Barbara Horlacher. Bild: Dieter Minder

Zur Präsentation des Hefts konnte Barbara Horlacher, Stadtammann von Brugg und Vizepräsidentin von Brugg Regio, am 27. September in Rüfenach rund 60 Vertreterinnen und Vertreter der angeschlossenen Gemeinden begrüssen. Sie motivierte die Gemeinden, sich verstärkt mit der Ortskernentwicklung auseinanderzusetzen. Rüfenach wurde als Pilotgemeinde gewählt, weil sich diese Gemeinde auf einen Aufruf von Brugg Regio gemeldet hatte. In den Jahren 2018 bis 2023 hatte die Gemeinde ihre Nutzungsplanung revidiert und dabei einen Masterplan für das Dorf Rüfenach erarbeitet.

Vorgärten sollen wieder bis zur Strasse geführt werden

In einem Dorfrundgang präsentierten Samuel Flückiger (Kollektiv für Architektur Raum und Ort GmbH, Brugg) und Manuel Basler (Steinmann Ingenieure und Planer AG, Brugg) den Masterplan mit den Gegebenheiten und Entwicklungsvorschlägen für das Dorf. Rüfenach ist ein typisches Strassendorf. Deshalb soll die bevorstehende Sanierung der Kantonsstrasse für eine Aufwertung des Dorfkerns genutzt werden.

Alte Scheunen oder Schöpfe könnten öfters als Parkraum genutzt werden. Bild: Dieter Minder

Eine der Vorstellungen: Die Vorgärten sollen wieder bis an die Strasse gezogen werden. Immer wieder werden in den Dörfern die Bauernhäuser saniert. Es entsteht neuer Wohnraum, manchmal nur im alten Wohnteil, manchmal auch im ehemaligen Ökonomieteil des Gebäudes. Um Abstellplätze für Autos zu schaffen, werden meist Vorgärten geopfert. Damit das ändert und Gärten sowie Pflanzen wieder mehr Raum entlang der Strassen haben, wird vorgeschlagen, Scheunen oder Schöpfe als Parkraum zu nutzen.

Bekannt sind «Blauer Engel» und Meyersche Anstalt

Der «Blaue Engel», das seit Frühjahr geschlossene Restaurant, darf als eines der weitherum bekannten Objekte im Dorf angesehen werden. Das Haus steht unter Denkmalschutz, die Wohnung im 1. Stock wurde in den letzten Monaten sorgfältig renoviert.

Der Vorplatz vom aktuell geschlossenen Restaurant Zum Blauen Engel muss irgendwann saniert werden. Bild: Claudia Meier

Nun geht es auch um den Vorplatz des Hauses. Früher oder später muss dieser saniert werden, dabei soll die jetzt vorliegende Arbeitshilfe sowohl Planern wie Behörden eine Unterstützung sein.

Eine Art Sonderfall in der Ortskernentwicklung ist die Meyersche Anstalt. Das Gebäudeensemble am südlichen Dorfeingang, mit dem markanten Haupthaus, gehört dem Kanton. Es diente früher als Kinderstation der Psychiatrischen Klinik Königsfelden.

Für das Areal der Meyerschen Anstalt wird eine neue Nutzung gesucht. Bild: Claudia Meier

Das Haupthaus steht unter Denkmalschutz ist aber momentan leer. In Absprache mit dem Kanton soll das heute in der Zone für öffentliche Bauten liegende Areal in eine Wohnzone umgewandelt werden. Voraussichtlich im Rahmen eines Wettbewerbs soll eine Nutzung für die Gebäude gefunden werden.

Förderung von Synergien zwischen Zentrumselementen

Die gute Gestaltung eines Dorfs ist eine Art Puzzlespiel. In der Arbeitshilfe sind sechs Puzzleteile erwähnt, nämlich: Siedlungsstruktur, Strassenräume, Freiraum und Grünstruktur, Weiterbauen am Bestand, Ausstattung und Nutzung. Unterstrichen werden die einzelnen Themen mit Fotos. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planteam S AG haben diese in den Dörfern der Region gemacht.

Beim Gemeindehausplatz Riniken besteht Potenzial für eine Aufwertung. Bild: Claudio Thoma

So wird vorgeschlagen, die bestehenden Zentrumselemente zu ergänzen, neue anzusiedeln und Synergien zwischen den Zentrumselementen zu fördern. Erwähnt werden unter anderen der Ortskern Scherz und der Gemeindehausplatz Riniken. Beim Thema Strassenräume werden Fotos von Auenstein, Lupfig sowie Veltheim und Villnachern gezeigt.

Die beiden letzteren sind mehrachsige Strassendörfer. In Birrhard wurde mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt das Trottoir zu Lasten der Fahrbahn durchgehend angelegt. Eine Lösung die sich in meist dichtbebauten historischen Dorfkernen aufdrängt, um den Ortskern fussgängerfreundlicher zu machen.

In Birrhard wurde die Fahrbahn verschmälert zugunsten von Trottoirs. Bild: Claudia Meier

Zu einem ansprechenden Ortskern trägt auch dessen Ausstattung bei. Dazu zählen unter anderem Bushaltestelle, Brunnen, Informationstafeln, Sitzgelegenheiten und selbst Briefkästen. Auch dazu bietet die Arbeitshilfe mit Fotos unterlegte Beispiele.

Der öffentliche Raum ist eine Visitenkarte der Gemeinde

Das Ziel eines attraktiven Dorfkerns ist es, dass die Menschen einen Grund haben, dorthin zu gehen. Neben Restaurants, Schulen, Kirchen oder Gemeindeverwaltungen spielen dabei Läden eine sehr wichtige Rolle. Als Beispiel werden in der Arbeitshilfe Birr, Lupfig und Riniken gezeigt.

Abschliessend wird in der Broschüre zur Ortskernentwicklung betont: «Der öffentlich Raum ist die Visitenkarte der Gemeinde» und weiter: «Durch die damit verbundene Schaffung angenehmer Aufenthaltsbereiche und Begegnungsräume wird ein wichtiges gesellschaftliches Bedürfnis berücksichtigt.» Die Arbeitshilfe kann von der Website von Brugg Regio heruntergeladen werden.