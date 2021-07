Rüfenach Beim Abbiegen übersehen: 19-jähriger Töfffahrer lebensbedrohlich verletzt Weil ein Autofahrer beim Abbiegen einen Motorradlenker übersehen hatte, prallte Letzterer in die Seite des Wagens sowie in ein weiteres Auto. Der junge Mann wurde schwer verletzt und ins Spital geflogen.

Das Motorrad wurde beim Zusammenprall stark beschädigt. Kapo AG

Im Feierabendverkehr ereignete sich am Montagabend in der Region Brugg ein schwerer Unfall. Um etwa 17.20 Uhr wollte ein 26-Jähriger mit seinem Opel auf der Ausserortsstrecke in Richtung Remigen abbiegen. Dabei muss er, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, den von Stilli herannahenden Motorradfahrer übersehen haben. Dieser prallte mit grosser Wucht in die Seite des abbiegenden Opels und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Dort geriet der Motorradfahrer noch unter ein Auto, das von Brugg her kam. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshelikopter flog ihn in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital.

Die beiden beteiligten Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Insbesondere das Motorrad und der Opel wurden stark beschädigt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.

Auch der Wagen des Unfallverursachers wurde stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Kapo AG

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die polizeiliche Tatbestandsaufnahme blieb die Strasse bis gegen 19.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: