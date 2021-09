Rüfenach AG Vortritt missachtet: 18- jähriger muss Führerschein abgeben Am Samstagnachmittag kam es bei der Einmündung in die Steinbruchstrasse in Rüfenach zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: zvg / Kapo AG

Kurz nach 15.30 Uhr kollidierten am Samstag in Rüfenach zwei Autos miteinander. Das teilt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Der 18-jährige Autofahrer habe von Rüfenach kommend, bei der Einmündung in die Steinbruchstrasse, den Vortritt missachtet. So kam es dazu, dass der junge Mann in eine 39-jährigen Autofahrerin prallte, die von Lauffohr in Richtung Stilli unterwegs war.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden, Verletzte gab es aber keine. Der 18-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde zudem eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eröffnet. (aib)