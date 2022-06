Rüfenach 2023 wird der sanierte Kindergarten eröffnet, für das geplante Dorffest liegt der Ball jetzt beim Stimmvolk Am Freitag wird an der Rüfenacher Gemeindeversammlung unter anderem über die Jahresrechnung 2021, ein neuer Abwasservertrag mit der Stadt Brugg und über eine Wiederinstandstellung der Flurwege abgestimmt.

Der sanierte Rüfenacher Kindergarten wird im Jahr 2023 der Bevölkerung präsentiert. zvg

Rein-Rüfenach feiert im Jahr 2023 das 125-Jahr-Dorffest. Gleichzeitig wird in Kombination das Jugendfest und die Eröffnung des sanierten Kindergartens gefeiert. Der Grossevent wird voraussichtlich vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 stattfinden. Laut der Botschaft soll für die Organisation an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 24. Juni, ein Planungskredit in der Höhe von 10’000 Franken genehmigt werden.

Weiter wird die Rüfenacher Stimmbevölkerung über ein Nachtragskredit von insgesamt 36’000 Franken für zusätzliche Arbeiten beim Kindergarten (Musikzimmer und Eingangsbereich) abstimmen. Die geplanten Anpassungen bringen vor allem in Bezug auf Raumgrösse und Lichteinfall einen Mehrwert, ist der Botschaft zu entnehmen.

Zudem soll die Kreditabrechnung «GEP 2. Generation und Leitungssanierungen» mit einer Kreditüberschreitung von 16’355.05 Franken von den Stimmberechtigten genehmigt werden. Die Differenz zu den ursprünglich geplanten 110’000 Franken wird unter anderem damit begründet, dass die Erarbeitung des Abwasserkatasters aufwendiger war als geplant.

Finanzierung der Abwasserentsorgungswerke soll angepasst werden

Traktandiert ist beim Thema Abwasser ein Gemeindevertrag mit der Stadt Brugg. Im Jahr 1977 haben sich die Gemeinde Rüfenach und die Stadt Brugg vertraglich über die Erstellung des Abwassersystems geeinigt, heisst es in der Botschaft.

Die Kläranlage ARA Wasserschloss war eine Investition für das gesamte Abwasserentsorgungsnetz der Stadt Brugg. zvg

Seit der Inbetriebnahme der auf der Vereinbarung von 1977 basierenden Abwasseranlagen bezahlt die Gemeinde Rüfenach der Stadt Brugg für den Transport des Abwasseranfalls aus dem Ortsteil Vorderrein eine jährliche, pauschalierte Gebühr. Mit dem Bau der Kläranlage ARA Wasserschloss und diversen Sonderbauwerken sind Investitionen für das gesamte Netz der Abwasserentsorgung der Stadt Brugg getätigt worden.

Mit dem neuen Vertrag soll die Finanzierung der Sonderbauwerke den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Für die Gemeinde Rüfenach werden pro Jahr rund 18'000 Franken Kosten anfallen. Das Stimmvolk entscheidet über den Gemeindevertrag, der die Benützung und den Unterhalt der Abwasserkanäle sowie der Regenbecken (Abwasserabnahmevertrag) regelt.

Rüfenacher Flurwege sollen erneuert werden

Über einen weiteren Planungskredit in der Höhe von 42’000 Franken für die Projektplanung, das Bewilligungsverfahren und die Ausschreibung der Flurwege Holzweg, Bezirksweg, Riedweg und Bergweg wird die Stimmbevölkerung am Freitag abstimmen.

Die Aufnahme der Flurwege ausserhalb des Baugebiets für die periodische Wiederinstandstellung zeigen den aktuellen Zustand und den damit verbundenen Handlungsbedarf auf, ist der Botschaft zu entnehmen. Die Wiederinstandstellung der Flurwege wird in Etappen aufgeteilt. In einem ersten Schritt werden die Wege erneuert.