Rein-Rüfenach Rückhalt fehlt: Der Gemeinderat sagt das Dorffest zum 125-Jahr-Jubiläum ab Wer nicht an der Gemeindeversammlung war, konnte es am Dienstag im Mitteilungsblatt der Gemeinde lesen: Der seit über einem Jahr angekündigte festliche Höhepunkt findet 2023 nicht statt.

In Rüfenach gibt es am 1. Juli 2023 ein Jugendfest, aber kein Dorffest. Sandra Ardizzone

Im kommenden Jahr hätte das Jubiläum von 125 Jahre Zusammenschluss Rein-Rüfenach gefeiert werden können. Dazu wurden Standbetreiber gesucht und ein Organisationskomitee auf die Beine gestellt. Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 wäre im beschaulichen Dorf mit seinen knapp 900 Einwohnerinnen und Einwohnern ein grosses Fest vorgesehen gewesen. Doch nun hat der Gemeinderat in Absprache mit dem OK entschieden, das Dorffest 2023 abzusagen.

Im Mitteilungsblatt vom Dienstag, 29. November, heisst es dazu: «Es konnte im Dorf kein spürbarer einheitlicher Rückhalt erzielt werden.» Die Exekutive bedankt sich beim OK für die geleistete intensive Arbeit in den vergangenen Monaten:

«Ein solch grosses Engagement ist nicht selbstverständlich. Es bleibt die Idee, dass die erarbeiteten Grundlagen in einem anderen Rahmen wiederverwendet werden können.»

Das Jugendfest 2023 findet wie vorgesehen am 1. Juli statt. Das Programm werde an geeigneter Stelle noch bekanntgegeben. Auch die Einweihung des neuen Kindergartens werde nicht zu kurz kommen, schreibt die Gemeinde im Mitteilungsblatt weiter.

Emotionale Diskussion an der Gemeindeversammlung

Auf Nachfrage der AZ sagt Gemeindeschreiberin Dagmar Bochsler, dass der Gemeinderat die anwesenden Stimmberechtigten an der Gmeind am Freitag, 25. November, über die Absage des Dorffests informiert habe, was eine emotionale Diskussion ausgelöst habe.

Die Gemeinde Rüfenach zählt rund 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Claudia Meier

Im September wurden Dorfbewohnende, Vereine und Festlustige gesucht, die sich mit einem Stand (Essen, Bar, Spiele etc.) am Dorffest beteiligen möchten. Der auf den 22. September angesetzte Infoanlass hat laut der Gemeindeschreiberin noch stattgefunden. Die Idee zum Dorffest hatte der Gemeinderat in der letzten Amtsperiode.

Planungskredit von 10'000 Franken gutgeheissen

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen vor einem Jahr gab es im Gremium drei Wechsel. An der letzten Gemeindeversammlung im Juni beantragte der Gemeinderat für die Festorganisation einen Planungskredit in der Höhe von 10'000 Franken, was vom Stimmvolk gutgeheissen wurde.

Doch so richtig Festfreude will nun in Rüfenach offenbar nicht aufkommen, Vereine als wichtige Träger der Gemeinschaft ziehen nicht wie erwartet mit. Der Gemeinderat hat sich nun sieben Monate vor dem Grossanlass entschieden, das Dorffest abzusagen und das Jugendfest im kleineren Rahmen durchzuführen.

Der Ortsteil Rein mit der dominanten Kirche gehört zur Gemeinde Rüfenach. Sandra Ardizzone

Rückblick: Als sich Rüfenach mit Rein, bestehend aus den Ortsteilen Hinter- und Vorderrein, vor rund 125 Jahren zusammenschlossen, gab es Probleme. Die Reiner Bevölkerung ging mit einer Beschwerde bis vor das Bundesgericht. Erfolglos: Am 1. Januar 1898 wurde die Fusion vollzogen.