Immer wieder gab es Ehestreit: Dem 37-jährigen Cenk (Name geändert) vorgeworfen wurden mehrfache, teilweise versuchte Drohung sowie mehrfache Sachbeschädigung. Der gebürtige Türke erschien im gepflegten blauen Anzug mit hellem Hemd, Krawatte und schwarz-glänzenden Halbschuhen vor dem Bezirksgericht in Brugg. Seine Ex-Frau Emel (Name geändert) – bis auf das helle Oberteil sportlich schwarz gekleidet – trat als Privatklägerin auf.

Gemeinsam im Gerichtssaal anwesend waren sie indes nicht: Während der Befragungen durch Gerichtspräsident Sandro Rossi sass abwechselnd eine Person in einem separaten Raum und wurde per Videoübertragung zugeschaltet.

Der Pneu war aufgeschlitzt

Die beiden waren verheiratet und lebten in der gemeinsamen Wohnung in der Region. Seit März 2018 sind sie getrennt, im August des letzten Jahres wurde ihre Ehe geschieden. Laut Anklageschrift hat Cenk seine damalige Gattin mehrfach in Angst oder Schrecken versetzt. Er habe ihr gedroht, er werde sie und sich selbst umbringen, wenn sie sich von ihm scheiden lasse. Nur der Tod könne sie beide trennen.

Auch soll sich der Beschuldigte an Emels Auto zu schaffen gemacht haben, als es in der Tiefgarage stand. Einmal sei ein Pneu aufgeschlitzt, einmal sei einer mit einem Nagel und einer Schraube beschädigt worden. Andere Male waren der Rückspiegel und das Rücklicht kaputt.

Dass die Ehe und die Scheidungssituation nicht einfach waren, daraus machten weder der Beschuldigte noch die Privatklägerin ein Geheimnis. Sie habe ihm etliche Schimpfwörter an den Kopf geworfen, räumte Emel ein.

Darüber, wann, wo und wie oft ihr damaliger Mann sie bedroht hatte, machte sie unterschiedliche Angaben. An der Heirat habe er gehangen, weil er sonst hätte in die Türkei zurückkehren müssen, schilderte Emel. Seine Drohungen und Äusserungen habe sie zuerst nicht ernst genommen.

Erst als sie sich in ihrer Wohnung beobachtet fühlte, habe sie es mit der Angst zu tun bekommen. Immer dann, wenn sie – egal zu welchem Zeitpunkt – nach Hause gekommen sei, habe sie von ihm ein SMS erhalten. «So viele Zufälle kann es nicht geben», stellte Emel fest. Sie habe deshalb oft bei ihrer Freundin übernachtet. Auch die Schäden an ihrem Auto könnten kein Zufall sein.

Dass er ihr gesagt habe, dass er ohne sie nicht leben wolle, bestritt Cenk nicht. Er habe seine damalige Frau aber weder bedroht noch beschimpft, versicherte der Beschuldigte. «Das würde ich nie machen.» Er könne keiner Fliege etwas zuleide tun, liess er durch die Dolmetscherin ausrichten. Vielmehr habe seine Ex-Frau ihre Liebe kaputtgemacht, habe ihn betrogen und ein freies Leben bevorzugt. Es gebe nichts, wovor sie hätte Angst haben müssen, sagte Cenk, der in diesem Jahr wieder frisch geheiratet hat. Wenn sie sich jeweils begegneten, nachdem sie die Scheidung eingereicht hatten, dann hätten sie normal miteinander reden können oder sogar zusammen einen Kaffee trinken können, erklärte er auf Nachfrage von Einzelrichter Rossi. Als er von den Schäden am Auto erfahren habe, so Cenk, haber er ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Er selber sei nie mehr in der Tiefgarage gewesen.

Die Sachbeweise fehlten

Der Verteidiger bezeichnete die Schilderungen der Privatklägerin als nebulös und ziemlich absurd, ihre Vorwürfe seien unzutreffend und absolut haltlos, ein Fantasieprodukt. Sie sei offenbar frustriert, weil die Ehe nicht gelaufen sei wie erhofft, und verfolge das Ziel, dass sein Mandant das Land verlassen müsse. Dessen Antworten dagegen seien wahrheitsgemäss, korrekt und präzis. Kurz: Es liege kein strafrechtlich relevantes Verhalten vor.

Tatsächlich sprach das Gericht den Beschuldigten von Schuld und Strafe frei. Das Aussageverhalten der Privatklägerin, lautete die Begründung, sei widersprüchlich. Auch habe die Auswertung der SMS ergeben, dass es die Privatklägerin war, die emotional reagiert habe.

Beim Sachverhalt der Sachbeschädigungen sei es zwar theoretisch möglich, so das Gericht weiter, dass der Beschuldigte diese begangen habe. Zudem hätte er eine Motivation gehabt. Allerdings liegen laut Gericht keine Sachbeweise vor, weder Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder Aufnahmen von Überwachungskameras. Es seien nicht einmal Fotos vorhanden von den Schäden. Es gelte – auch wenn die Luft deutlich dünner sei als beim Sachverhaltkomplex der Drohung – ebenfalls der Grundsatz im Zweifel für den Beschuldigten. Mit ihren Forderungen von 7000 Franken wird die Privatklägerin auf den Zivilweg verwiesen.