Reto Maissen von der «The Gym»-Geschäftsleitung spricht von einem Missverständnis und entschuldigt sich für diese Situation. Beim ersten Besuch des Interessenten habe «die Instruktorin leider einen voreiligen Entschluss gefällt». Es habe nach den beiden darauffolgenden Telefonaten ebenfalls keine Rücksprache mit der Geschäftsleitung gegeben. Doch das Fitnessstudio sowie die Geräte seien nicht für Rollstuhlfahrer ausgelegt und das Personal in diesem Bereich auch nicht geschult, betont Maissen.

Er räumt allerdings ein, dass sich im «The Gym» bisher noch kein anderer Rollstuhlfahrer ausser Rauber nach Trainingsmöglichkeiten erkundigt hatte. Die Geschäftsleitung hat erst kurz vor Raubers Termin von dieser Situation erfahren. Dieser verzichtete dann auf das als Trost angebotene Probetraining. «Wir sind uns im Klaren, dass sich der Interessent auch ohne Garderobe zufriedengegeben hätte. Was machen wir aber, wenn künftig ein Kunde im Rollstuhl von der Garderobe oder Sauna Gebrauch machen möchte? Und was ist in einem Brandfall?», fragt Maissen zurück, der die unglückliche Abwicklung der Anfrage sehr bedauert.

Abschreckende Wirkung?

Markus Rauber kann diese Argumente nicht nachvollziehen. Garderobe und Dusche hätte er gar nicht beansprucht, weil er im Trainings-Outfit gekommen und gegangen wäre. Und mit den Geräten ist er vertraut und wäre nicht auf Hilfe angewiesen gewesen. «Für mich ist klar, ‹The Gym› will keine Rollstuhlfahrer. Warum wurde mir das nicht von Anfang an mitgeteilt?», fragt er. Der 54-Jährige bedauert, dass er das moderne Fitness-Angebot in einem Neubau vor der Haustüre nicht nutzen kann. «Will man den anderen Kunden im Studio einfach keine Rollstuhlfahrer zumuten, weil das etwa abschreckend wirken könnte?», fragt Rauber weiter.