In einer mit rot-weissen Latten abgesperrten, über zwei Meter tiefen Grube sind die Mitarbeiter der Kantonsarchäologie zugange, legen vorsichtig den Kontrollschacht der alten römischen/mittelalterlichen Wasserleitung frei. Dieser war zum letzten Mal 1994 geöffnet, damals für Sondierungen beim Bau des Werkhofs und des Feuerwehrmagazins. Nur für kurze Zeit ist der Schacht zu sehen, denn zu liegen kommt er dann unter dem Neubau. Ergänzt wird er aber mit einem Aufsatz, damit der Zugang zur alten Wasserleitung in Zukunft stets gewährleistet ist, sei es für Kontrollen, Kanalfernsehen oder Reparaturen.

An der Werkhofstrasse in Hausen dröhnt der Bagger, trägt den Humus ab. Lastwagen treffen ein, werden beladen und fahren das Material weg – die Arbeiten am Erweiterungsbau für das Feuerwehrmagazin haben begonnen.

Tatsächlich stiessen die Arbeiter am Mittwoch planmässig und wie erwartet auf den Kontrollschacht und entfernten die schwere Deckplatte, die in den Neunzigerjahren hier neu aufgelegt worden war. Hermann Huber und Mariusz Maciejczak von der Kantonsarchäologie haben den Schacht in der Folge neu vermessen und dokumentiert mit Zeichnungen und Digitalfotos. In einer nächsten Phase wird die Kantonsarchäologie zusammen mit dem Ingenieur den neuen Kontrollschacht – mit einem abschliessbaren Deckel im neuen Gebäude – planen. Abgeklärt wird ebenfalls, ob das Dachwasser des Neubaus in die römisch/mittelalterliche Leitung geleitet werden kann.