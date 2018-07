Wer gerne Pink Floyd oder Alan Parsons höre, dem werde wahrscheinlich auch Flector gefallen, ist sich Gartenmann sicher und räumt im gleichen Atemzug ein: «Das sind zwar grosse Vergleiche, weil die frisch gegründete Band auf etwas bescheidenere Ressourcen zurückgreifen muss. Aber die Musik hat durchaus gewisse Ähnlichkeiten.»

Die erste EP mit drei Eigenkompositionen konnte dank eines Crowdfundings und eines Sponsors produziert werden. Trotz grosszügiger Unterstützung blieben aus finanziellen Gründen aber nur drei Tage Zeit für die Aufnahmen und den Mix. «Eigentlich hätten wir vier Songs einspielen wollen, mussten den vierten aber auf der Strecke zurücklassen», so Gartenmann.

Ab 2019 solls auf Tour gehen

Wichtig ist der Band, mit ihrer Musik Gefühle zu wecken und Stimmungen zu transportieren. Das gelinge mit der EP ganz gut, äussert sich Gartenmann zufrieden über das Ergebnis, «auch wenn hier und dort technisch noch etwas mehr investiert hätte werden können».

Erster fertiger Song war «Mighty Man», der über einen guten Grund-Groove verfüge, so der Sänger und Gitarrist. In «Sky Echo» werde das «verrückte» Zusammenspiel zwischen Himmel und Erde thematisiert. Auf diesen Song ist die Band besonders stolz, auch wenn er etwas anstrengender sei zum Hören. Die eher wieder einfachere Rockballade «Children of tomorrow» schliesslich handelt von den Zukunftsperspektiven für die Kinder, von Krieg und Hunger. «Alles nur wegen einiger korrupter, mächtiger Menschen, die in die eigenen Taschen wirtschaften und das Wohl des Volks vernachlässigen», hält Gartenmann fest. Die gesellschaftskritischen Texte in englischer Sprache wurden übrigens grösstenteils von seiner Frau Susanne verfasst.

Viele der ersten, erfreulichen Reaktionen auf die EP – zum Stil genauso wie zur Qualität – kamen von Musikerkollegen. Auf Facebook sei ein einfaches Studio-Video unterdessen über 6000 mal angeklickt worden, freut sich Gartenmann. Auf der Band-Website sei ebenfalls reges Interesse festzustellen, die Anzahl Plays steige gegen 1000.

Mit der EP im Gepäck wollen sich Flector nun für grössere Konzerte und Open Airs ab Anfang 2019 bewerben. Derzeit wird am Tourplan gearbeitet. Noch gebe es zwar keine Verträge, sagt Gartenmann, aber schon positive mündliche Rückmeldungen.