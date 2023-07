Riniken Workshops, eine ganz besondere Show und verschiedene Bands: Das gibt es am diesjährigen KleinLaut-Festival Am Anlass Ende Juli auf einem Riniker Feld treten nationale und internationale Musikerinnen und Musiker auf. Was der veranstaltende Verein als «definitives Highlight» bezeichnet und welche Gruppe zum «Headbangen» einlädt.

Rund 2000 Menschen kamen im Jahr 2019 ans KleinLaut-Festival in Riniken. Bild: Joël Gattlen

«Wieder einmal erwacht in Riniken der ‹KleinLaute Kosmos› zum Leben», kündet der gleichnamige Verein in einer Mitteilung das KleinLaut-Festival vom 28. und 29. Juli an. Er verspricht «zwei wunderschöne Sommertage, gefüllt mit Musik, Performance, Kunst und mehr» auf dem Feld in der Nähe des Waldrands hinter dem Schulhaus Lee.

Eröffnet wird der Anlass am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr von der Badener Math-Rock-Band fc.kleinstadt. Es folgen die Basler Gruppe Malummi und Multiinstrumentalist Orbit aus Deutschland. Weiter geht es mit der Band Asbest, die gemäss Mitteilung «regelrecht zum Headbangen einlädt». Kurz nach Mitternacht betreten Digi Digi die Bühne. Sie bringen laut dem veranstaltenden Verein wummernde Bässe und Texte, die unter die Haut gehen. Den Abschluss macht das Kollektiv Pussy Bleach DJ All Stars, das wild zwischen Genres hin- und hermischt.

Cha-Cha-Cha-Workshop und Botanik-Rundgang

Am Samstag geht es weiter mit Hilke und Kara Delik. Als definitives Highlight des diesjährigen Festivals nennt der Verein den Auftritt von Brigade Brut aus Luzern. «In einer Wrestling-Show stellen sie sich den grossen Fragen unserer Zeit.» Nicht ganz so kämpferisch, aber mit mindestens gleich viel Energie folge Palko!Muski, ist in der Mitteilung zu lesen. Danach trete das Wiener Duo Sun State of Mind auf und mit Dasha klinge das Festival schliesslich aus.

Am KleinLaut-Festival gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit diversen Aktivitäten. Archivbild: zvg (22. 7. 2016)

Damit es zwischen den Konzerten nicht langweilig werde, gebe es verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Cha-Cha-Cha-Workshop, einen Yoga-Workshop, eine Schere-Stein-Papier-Meisterschaft und einen Botanik-Rundgang, bei dem Interessierte die Flora und Fauna des Riniker Feld kennelernen können. Auch kulinarisch gebe es viel zu entdecken: Pommes frites, Crêpes, ein Frühstück und mehr. Weitere Informationen zum Anlass gibt es auf der Website www.kleinlautfestival.ch.