Riniken Sie wollen die Busbuchten erhalten: Das Bauprojekt soll überarbeitet werden Eine Referendumsgruppe hat 515 Unterschriften gegen den Gemeindeversammlungsentscheid gesammelt. Sie übt damit Kritik am gesprochenen Verpflichtungskredit, der Fahrbahnhaltestellen auf der Brugger- und Ausserdorfstrasse in Riniken vorsieht.

Ein Teil der Ad-hoc-Referendumsgruppe mit den Unterschriften (v. l.): Marta Pfister (Vorstand Die Mitte Riniken), Patrick Lang, Joy Röthlin, Bruno und Hildegard Bürgler, Heidi Brack und Paul Vogel. zvg (22. Dezember 2021)

«Das gab es so noch nie», heisst es in der Mitteilung der Ad-hoc-Referendumsgruppe. «Innert 20 Tagen unterschrieb mehr als die Hälfte aller Stimmberechtigten in Riniken ein Referendum, nämlich 515 von 967.» Damit wollen sie erreichen, dass bei der projektierten Strassensanierung K455 die bestehenden Busbuchten erhalten bleiben.

Initiant der Unterschriftensammlung ist der ehemalige Posthalter Bruno Bürgler. An der Gmeind vom 26. November gab dieses Geschäft mit dem Verpflichtungskredit in der Höhe von 830'000 Franken (Gemeindeanteil) viel zu reden. Unbestritten waren die Erneuerung des Strassenbelags und der behindertengerechte Ausbau der zwei Bushaltestellen Bruggerstrasse und ehemalige Post. Kritisiert wurde, dass die bestehenden Busbuchten zu Gunsten von Fahrbahnhaltestellen aufgehoben werden.

Ungenügende Angaben im Abstimmungsbüchlein

Dass der Rückweisungsantrag mit Stichentscheid des Gemeindeammanns abgelehnt wurde, sei brutal gewesen, sagt Bruno Bürgler. Mit der Fahrbahnhaltestelle habe die Gemeinde sich für die günstigste und einfachste Variante entschieden. «Das kann es nicht sein», sagt der ehemalige Posthalter, dem der Kanton bereits angeboten hat, ihm das frei werdende Land vor dem Haus zu verkaufen. Doch Bruno Bürgler und seine Ehefrau Hildegard sind am Landerwerb nicht interessiert.

Dass die Unterschriftensammlung in der Bevölkerung so grossen Anklang fand, habe auch damit zu tun, dass vielen Rinikerinnen und Rinikern aufgrund der ungenügenden Angaben im Abstimmungsbüchlein nicht bewusst war, dass die Busbuchten verschwinden, so Bürgler weiter.

Der Infoanlass ein paar Tage vor der Gmeind sei schlecht besucht gewesen. «Beim Sammeln der Unterschriften engagierten sich spontan unterschiedliche Leute: jüngere und ältere, im alten Dorfteil gleichermassen wie im Neuquartier», hält die Referendumsgruppe fest.

Beschwerde beim Kanton dreht sich um Formalitäten

Für Bruno Bürgler ist klar: «Zum vorliegenden Bauprojekt soll sich die Bevölkerung an der Urne äussern.» In der Mitteilung steht zudem: «Werden die Busbuchten aufgehoben und das frei werdende Land an die benachbarten Parzellen abgegeben, so wird es zukünftigen Generationen nicht mehr möglich sein, Bushaltestellen mit Buchten zu erstellen.»

Mit dem Referendum kann das Stimmvolk über das Bauprojekt an der Urne entscheiden. Bei einem Nein könne das Vorhaben überarbeitet und an einer nächsten Gmeind erneut traktandiert werden.

Nach der Wintergmeind ist beim Kanton ausserdem eine Beschwerde eingegangen. Bei dieser geht es um grundsätzliche Fragen zu Formalitäten.