Riniken Im zweiten Anlauf klappt es: Wann der Volg den alten Standort verlässt Vor einem Jahr war noch offen, wie es mit dem Lebensmittelladen im Dorfzentrum weitergeht. Inzwischen läuft die Planung für den Umbau am neuen Standort und Volg nennt auch schon einen Zügeltermin.

Noch ist der Volg in Riniken in der Liegenschaft der Landi Wasserschloss eingemietet. Claudia Meier

Dass beim Volg-Laden an der Hirschenstrasse 4 Handlungsbedarf besteht, hat eigentlich nie jemand bestritten. Dennoch klappte es mit dem neuen Dorfladenprojekt im 2021 beim ersten Anlauf nicht.

Zur Erinnerung: Im Gebäude des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT) an der Ausserdorfstrasse 31 plante die Gemeinde den Kauf des Erdgeschosses, um dort das kommunale Bauamt und den Volg-Laden unterzubringen.

Das Stimmvolk hiess den Projektierungskredit zwar gut. Weil sich aber für die Überfahrt von etwa fünf Metern auf der Nachbarparzelle keine einvernehmliche Lösung abzeichnete, musste der Gemeinderat das Vorhaben an der Ausserdorfstrasse 31 begraben.

Landi Wasserschloss sucht neuen Mieter

Volg nahm einen zweiten Anlauf: Im Sommer 2022 lag das Baugesuch auf. Anfang 2023 wurde publik, dass die Volg Detailhandels AG in Winterthur die Bewilligung zur Umnutzung der Werkhalle in einen Laden mit sieben Kundenparkplätzen erhalten hat.

Auf die Frage zum Zeitplan für den Umbau und Umzug sagt Volg-Sprecherin Tamara Scheibli: «Voraussichtlich am 5. Juli 2023 werden wir den neuen Laden eröffnen.» Genaue Termine bezüglich Umbau lägen noch nicht vor. Einige Tage vor der Eröffnung werde der alte Standort geschlossen und ausgeräumt.

An der Ausserdorfstrasse 31 wird die Werkhalle in einen Volg-Dorfladen umgenutzt. Die Einstellhalle daneben weicht neuen Parkplätzen. Maja Reznicek (19. Juli 2022)

Die neue, moderne Ladenfläche wird mit 126 Quadratmeter etwas grösser sein als die bisherige. Über die geplanten Öffnungszeiten werde die Bevölkerung frühzeitig informiert. Details zur Grösse des zukünftigen Verkaufsteams stehen noch nicht fest.

Die ältere Liegenschaft an der Hirschenstrasse 4, in welcher der Volg momentan noch eingemietet ist, gehört der Landi Wasserschloss. Wie deren Geschäftsführer Dominik Keller sagt, habe das Unternehmen keine Pläne mit dem Haus. Ziel sei es, die Volg-Räumlichkeiten an ein regionales Gewerbe weiterzuvermieten.