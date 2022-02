Riniken Gemeinde müsste bis zu 280'000 Franken übernehmen: Busbuchten kommen teurer zu stehen Vor der Referendumsabstimmung zum Strassenbauprojekt in Riniken melden sich auch fünf ehemalige Gemeindeammänner zu Wort.

Haltestelle Post: Diskutiert wird über die Aufhebung der Busbuchten zu Gunsten von Fahrbahnhaltestellen. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Fahrbahnhaltestellen oder Busbuchten? Diese Frage beschäftigt in Riniken. An der Urne fällen die Stimmberechtigten am Sonntag, 13. März, abschliessend den Entscheid über die Erneuerung der Brugger- und Ausserdorfstrasse sowie den Kredit von 830'000 Franken.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die geplanten Fahrbahnhaltestellen der Verkehrsberuhigung dienen. Das Referendumskomitee dagegen kämpft für den Erhalt der vier bestehenden Busbuchten «Post» und «Bruggerstrasse». Diese seien sicherer und ermöglichten einen geordneten Ein- und Ausstieg.

Rückblick: Ende des vergangenen Novembers bewilligte die Gemeindeversammlung die Gesamtsanierung der Kantonsstrasse auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern. Auf Kritik stiessen aber die geplanten Fahrbahnhaltestellen. Ein Referendumskomitee sammelte in der Folge 507 gültige Unterschriften. Für das Zustandekommen des Referendums nötig waren 194 Unterschriften.

Einwendungen sind während Auflage möglich

Im Abstimmungskampf melden sich nun auch fünf ehemalige Gemeindeammänner zu Wort: Werner Huber (Gemeindeammann 1986–1993), Ueli Ackermann (1994–2001), Manfred Iten (2002–2005), Ernst Obrist (2006–2013), Ueli Müller (2014–2021). An die Haushalte haben sie ein Argumentarium verteilt. Sie empfehlen ein Ja zur Strassensanierung und sprechen von einer zielgerichteten, verkehrssicherheitsmässig optimierten und finanziell tragbaren Vorlage.

Mit dem Kredit, halten die ehemaligen Gemeindeammänner fest, werde der finanzielle Gemeindeanteil, aber kein Bauprojekt genehmigt. Dieses werde danach ausgearbeitet. Während der öffentlichen Auflage sei es möglich, Einwendungen gegen das Vorhaben einzureichen. «Wenn es die Verhältnismässigkeit zulässt, können auf diese Weise Projektoptimierungen erreicht werden.»

Die Idee wurde andernorts erfolgreich umgesetzt

Besonders zu den Stosszeiten leide Riniken stark durch den Umfahrungsverkehr, führen die ehemaligen Gemeindeammänner weiter aus:

«Je attraktiver die Dorfdurchfahrt ist, umso stärker nimmt der Umfahrungsverkehr zu.»

Fahrbahnhalte – ein durchschnittlicher Bushalt dauere 15 bis 20 Sekunden – könnten zur leichten Behinderung des Individualverkehrs führen, die Attraktivität leicht reduzieren. Die Idee der Fahrbahnhalte sei auch andernorts – «bei bedeutend grösserem Verkehrsaufkommen und mehr Bushalten als in Riniken» – erfolgreich umgesetzt worden.

Für die gesetzlich vorgeschriebene behindertengerechte Ausgestaltung müssten die bestehenden Busbuchten deutlich vergrössert werden, geben die ehemaligen Gemeindeammänner zu bedenken. Dazu werde Land benötigt:

«Enteignungen und massive Bauverzögerungen sind zu befürchten.»

Die Sanierung der Kantonsstrasse müsse zwingend zusammen mit der Erneuerung der Werkleitungen erfolgen. Die Trinkwasserleitungen seien in einem maroden Zustand, die Abwasserleitung zum Teil knapp dimensioniert.

Es können Steuergelder gespart werden

Auch auf die ­Finanzen weisen die ehemaligen Gemeindeammänner hin. Nach Auskunft eines Bauingenieurs koste der Bau einer Busbucht zwischen 150'000 und 200'000 Franken mehr als ein Fahr­bahnhalt. Bei vier Busbuchten sei das ein Betrag zwischen 600'000 und 800'000 Franken. Davon müsse die Gemeinde einen Anteil von 35% übernehmen, also zwischen 210'000 und 280'000 Franken. Ein Steuerprozent in Riniken, halten die ehemaligen Gemeindeammänner fest, ergebe rund 30'000 Franken.

Mit der Bestätigung des Gemeindeversammlungsbeschlusses könnten Kanton und Gemeinde ein gemeinsames Werk ausführen und damit Kosten und Steuergelder sparen, fassen die ehemaligen Gemeindeammänner zusammen.