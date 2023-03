Riniken Ehemalige Behördenmitglieder wollen, dass der Gemeinderat bald mit dem Brugger Stadtrat über eine Fusion spricht Alt Gemeindeammann Ueli Ackermann und alt Vizeammann Michel Darioli interpretieren die kürzlich veröffentlichten Resultate der Bevölkerungsumfrage als zukunftsträchtige Absichtserklärung der Rinikerinnen und Riniker. Sie sehen viele Chancen in der Stadt Vindonissa.

An der Parkstrasse wohnen die Leute auf der linken Strassenseite in der Gemeinde Riniken und diejenigen auf der rechten Seite im Brugger Stadtteil Umiken. Bild: Claudia Meier

In Riniken ist eine Mehrheit der Umfrageteilnehmenden bereit, die Eigenständigkeit der Gemeinde zugunsten einer intensiveren Zusammenarbeit mit einer Nachbargemeinde einzuschränken oder für eine Fusion aufzugeben. Als Wunschpartnerin wird die Stadt Brugg favorisiert. Der Gemeinderat Riniken hat die wichtigsten Resultate der Umfrage vom November 2022 am 20. März 2023 veröffentlicht.

Beatrice Bürgi ist seit 2022 Frau Gemeindeammann von Riniken. Bild: Severin Bigler

Bevor weitere Schritte eingeleitet werden, will sich die Exekutive laut Frau Gemeindeammann Beatrice Bürgi noch vertieft mit den Ergebnissen befassen. Das dauert Ueli Ackermann und Michel Darioli jedoch zu lange, wie sie in einem Leserbrief schreiben.

Ackermann ist ehemaliger Gemeindeammann und steht der Neuen Mitte Riniken vor. Darioli war früher Vizeammann. Er ist Mitglied von Die Mitte Riniken. Beide sind über 70-jährig. Sie finden, dass kleine Gemeinden keine Berechtigung mehr haben und sich mit anderen Kommunen zusammenschliessen sollten.

Eine Stadt von Hausen bis Riniken

Das Duo unterstützt «das berechtigte Anliegen der Riniker Bevölkerung, die Weichenstellungen für eine nahe Zukunft mit Brugg proaktiv zu diskutieren». Es mache Sinn, sich zeitnah mit den Brugger Behörden in Verbindung zu setzen, da ein möglicher demokratisch geführter Fusionsprozess mehrere Jahre dauern könne, halten Ackermann und Darioli im Leserbrief weiter fest. Und: «Deshalb fordern wir den Gemeinderat auf, das Gespräch mit dem Stadtrat Brugg noch dieses Frühjahr aufzunehmen und die Chancen-Risiko-Analysediskussion einer Fusion zu lancieren.»

Geht es nach den Leserbriefschreibern, zeigt die Zukunft der Gemeinde Riniken Richtung Brugg und Umiken. Bild: Claudia Meier

Um einen politisch sinnvollen Ausgleich gegenüber den Städten Baden und Aarau zu schaffen, wie der Brugger Richard Fischer am 15. März in einem Leserbrief schrieb, würde auch aus Sicht von Ackermann und Darioli eine Stadt Vindonissa in der Region Brugg einen gesunden Ausgleich schaffen. Die künftige Stadt würde die Ortsteile Hausen, Windisch, Brugg und Riniken umfassen.

Zusammenarbeiten bestehen schon seit Jahren

Gewiss habe eine Fusion auch Schattenseiten, fügen sie an. Doch für Ackermann und Darioli überwiegen Vorteile wie die Kostenoptimierung bezüglich Administration, öffentlicher Dienstleistungen, Anschaffungen, Personalschulung sowie beim Abfangen von Fluktuationen. Das Duo spricht von einem wertvollen Privileg, solche Veränderungen offen-demokratisch diskutieren und entscheiden zu können.

In Riniken herrscht im neuen Dorfteil – angrenzend an Umiken – derzeit eine rege Bautätigkeit. Bild: Claudia Meier

Eine Fusion würde in Riniken einen neuen Zonenplan bewirken, was auch von Vorteil für die Entwicklung des Gemeindebanns sein würde, so Ackermann und Darioli. Und: «Sicher gäbe es auch mehr Spielraum für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.» Der Ortsname Riniken könnte wie bei anderen Gemeindefusionen beibehalten werden.

Kooperationen zwischen Riniken mit seinen 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Brugg mit 13’000 Personen bestehen heute in den Bereichen Feuerwehr und Zivilschutzorganisation. Auch die Spitex ist regional organisiert. Ackermann und Darioli ermuntern deshalb die Behörden von Brugg und Riniken, die Abklärungen für eine gemeinsame Zukunft mit dem Slogan «Zäme goht’s besser ond macht’s’Läbe liechter» unvoreingenommen anzugehen.