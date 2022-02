Riniken Die vier Busbuchten sind der Streitpunkt: Stimmvolk fällt Entscheid über Strassenbauprojekt an der Urne Ob Fahrbahnhaltestellen der Verkehrssicherheit dienen, darüber gehen die Meinungen auseinander in der Gemeinde Riniken.

Die Bushaltestellen «Post» (Bild) und «Bruggerstrasse» müssen behindertengerecht ausgebaut werden. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Der abschliessende Entscheid fällt an der Urne: Am Sonntag, 13. März, steht in Riniken – noch einmal – die Erneuerung der Brugger- und Ausserdorfstrasse mit dem Kredit von 830'000 Franken zur Diskussion.

Zwar haben die Stimmberechtigten der Gesamtsanierung auf einer Länge von rund 1,1 Kilometer – samt den Werkleitungen – zugestimmt. Aber schon an der Gemeindeversammlung Ende des vergangenen Novembers für Gesprächsstoff gesorgt haben die Bushaltestellen «Bruggerstrasse» und «Post», die behindertengerecht und gelenkbustauglich ausgestaltet werden müssen. Die vorgesehenen Fahrbahnhaltestellen stiessen auf Kritik, es seien die heutigen Busbuchten beizubehalten. Ein Rückweisungsantrag wurde allerdings hauchdünn per Stichentscheid des Gemeindeammanns – es stand 41 zu 41 Stimmen – abgelehnt.

507 gültige Unterschriften gesammelt

Eine Ad-hoc-Referendumsgruppe sammelte auf Initiative des ehemaligen Posthalters Bruno Bürgler in der Folge Unterschriften. 507 gültige kamen zusammen. Für das Zustandekommen des Referendums nötig waren 194 Unterschriften.

Ebenfalls war nach der Gemeindeversammlung beim Kanton eine Beschwerde eingereicht worden, bei der es neben dem Strassenbauprojekt auch um Formalitäten ging. Ihre Eingabe hat die beschwerdeführende Person dann aber zurückgezogen, um die Urnenabstimmung nicht zu gefährden.

Der Gemeinderat spricht von optimaler Lösung

In den Unterlagen zur Referendumsabstimmung weist der Gemeinderat nun darauf hin, dass für die Erneuerung der Bushaltestellen verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen wurden. Es sei der Entscheid gefallen «für die Fahrbahnhaltestellen als Bestvariante».

Diese Lösung ist gemäss Gemeinderat optimal in Bezug auf die behindertengerechte Ausgestaltung, die Anfahrbarkeit, die Förderung des öffentlichen Verkehrs, die Verkehrsführung, den Platzbedarf und nicht zuletzt aus Kostengründen. Innerorts werden seitens der Beratungsstelle für Unfallverhütung, fügt der Gemeinderat an, Fahrbahnhaltestellen empfohlen. «Dies hat den Vorteil, dass der haltende Bus als Verkehrsberuhigung wirkt. Der nachfolgende, motorisierte Individualverkehr muss verlangsamen und hinter dem Bus warten.» Überdies verfüge der Bus nach dem Halt über freie Fahrt. Die Behörde hebt hervor:

«Der öffentliche Verkehr und die Verkehrssicherheit haben höchste Priorität.»

Bei beiden Haltestellen sind Fussgängerübergänge mit Mittelinseln geplant.

Anders gesagt: Der Gemeinderat ist zum Entschluss gekommen, «mit Fahrbahnhaltestellen den Verkehr zu verlangsamen und Riniken für den Schleichverkehr uninteressanter zu machen». Mit der Aufhebung der Busbuchten könne eine beruhigende Verkehrssituation geschaffen werden. Durch die bei den Haltestellen vorgeschriebenen und projektierten Fussgängerinseln werde das Überqueren der Fussgängerstreifen verbessert, insbesondere für Kinder, ältere Personen und Gehbehinderte.

«Fahrbahnhaltestellen dienen der Verkehrsberuhigung und Sicherheit», fasst der Gemeinderat zusammen. Busbuchten seien weder für das geringe Busintervall noch für das Verkehrsaufkommen nötig. Deshalb soll dem Begehren und dem Kredit zugestimmt werden.

Das Referendumskomitee will eine Überarbeitung

Das Referendumskomitee dagegen setzt sich ein für ein Nein und fordert in seiner Stellungnahme, der Verpflichtungskredit für die Strassenerneuerung sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Die vier bestehenden Busbuchten seien zu erhalten.

In seiner Stellungnahme hält das Referendumskomitee fest, dass Busbuchten sicherer sind als Fahrbahnhalte und einen geordneten Ein- und Ausstieg ermöglichen. «Der Verkehrsfluss muss aufrechterhalten werden.» Der Kanton Aargau empfehle im Normalfall Busbuchten ausserhalb der Fahrbahn und auch alt Gemeindeammann Ueli Müller bestätige, so das Referendumskomitee, dass Busbuchten möglich seien.