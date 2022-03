An Fahrbahnhaltestellen scheiden sich die Geister: Kredit für Strassensanierung geht zurück an Absender

Der Kredit für die Gesamtsanierung der Brugger- und Ausserdorfstrasse in Riniken geht zur Überarbeitung zurück an den Gemeinderat: An der Urne hat das Stimmvolk am Sonntag den Kredit mit 148 Ja- zu 359 Nein-Stimmen klar abgelehnt.