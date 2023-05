Riniken «Als Nachbar bin ich verunsichert»: Auf dem Gebiet Feisler sollen 48 Wohnungen in acht Gebäuden entstehen Bis am 24. Mai läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren zum Gestaltungsplan für die Parzelle Nr. 367. Um dieses einzuleiten, hat die Gemeinde Riniken eine Orientierungsversammlung veranstaltet.

Die zwei- bis dreigeschossigen Gebäude mit jeweils einem Attikageschoss bilden gemäss dem Richtprojekt eine offene und durchlässige Bebauungsstruktur. Bild: zvg

Ein «Monsterprojekt» nannte es einer der Anwesenden. In Neu-Riniken soll zwischen den Mehrfamilienhäusern an der Kirchackerstrasse und dem Waldrand am Bruggerberg ein neues Wohnquartier entstehen. Frau Gemeindeammann Beatrice Bürgi erklärte am Dienstagabend:

«Die Überbauung wird einen substanziellen Beitrag zur Bevölkerungsentwicklung leisten.»

Für die betreffende Parzelle Nr. 367 (Feisler) besteht gemäss der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) eine Gestaltungsplanpflicht. Nachdem die rund 1500-Seelen-Gemeinde das Verfahren im Februar gestartet hatte, führte sie nun am 9. Mai zur Einleitung des Mitwirkungsverfahrens eine öffentliche Orientierungsversammlung durch.

Am 9. Mai lud die Gemeinde Riniken zum Infoanlass im Kirchenzentrum Lee. Bild: Maja Reznicek

Reto Ribolla vom Aarauer Vermessungs- und Ingenieurbüro Ackermann + Wernli AG, das den Gestaltungsplan ausarbeitet, gab dabei besonders Einblick in das zugrunde liegende Richtprojekt. Zuvor war zwischen März und Oktober 2022 ein Studienauftragsverfahren mit vier Teams aus Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros durchgeführt worden.

Mit «Der grüne Heinrich» gingen als Sieger die Menzi Bürgler Kuithan Architekten AG und die Naef Landschaftsarchitekten GmbH hervor. Deren Vorschlag entwickelten Ackermann + Wernli zum Richtprojekt weiter.

83 Parkplätze gibt es in der Tiefgarage

Das Richtprojekt sieht 48 Eigentumswohnungen in acht Gebäuden vor. Reto Ribolla führte aus: «Es gibt drei verschiedene Haustypen – S, M und L – ganz nach Kragenweite.» Fast die Hälfte der Wohnungen verfügt über 3½ Zimmer, der Rest hat 4½ bis 5½ Zimmer. Im Aussenbereich sind unter anderem auf dem ganzen Areal Durchwegung sowie zwei Spielplätze geplant.

Die Erschliessung des Gebiets erfolgt für den motorisierten Individualverkehr über den Kreuzweg. Ebenfalls hier sind sieben Besucherparkplätze vorgesehen, in der Tiefgarage verfügen die Anwohnenden über 83 Parkplätze. Zudem sind zirka 170 Stellplätze für Fahrräder in Veloräumen im Untergeschoss sowie oberirdisch geplant.

Die Parzelle Nr. 367 befindet sich südöstlich vom Ortszentrum in Neu-Riniken. Bild: Deborah Bläuer (8. 3. 2023)

Ribolla verwies in diesem Zug darauf, dass der Perimeter, der unter der Gestaltungsplanpflicht steht (Wohnzone 2, 8489 m2), nicht effektiv dem entspricht, für den ein Gestaltungsplan erarbeitet wird. So wurde ebenso die Landwirtschaftsfläche (Landwirtschaftszone, 1892 m2) im Osten der Parzelle Richtung Wald miteinbezogen.

Nach den Ausführungen von Ribolla eröffnete Beatrice Bürgi die Fragerunde. Als ein grosses Thema zeigte sich die Fussgängerlenkung. Verschiedene Nachbaren der Parzelle befürchteten, dass der «Traffic» vor ihrer Haustüre durch die «geschätzt 100 neuen Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Überbauung» stark zunehmen und teilweise ihre Privatsphäre gefährden würde.

«Die Dimension des Projekts finde ich überhaupt nicht mehr passend», sagte eine Teilnehmerin. Jemand fügte an, er sei als Nachbar ebenfalls verunsichert, das Vorhaben werde den Dorfteil sehr verändern.

In fünf Punkten wird von der BNO abgewichen

Ein anderer Anwesender bezweifelte zudem, dass die Besucherparkplätze ausreichen würden. Bereits heute bestehe eine Knappheit im Quartier. Reto Ribolla bestätigte, dass man sich mit der Anzahl an die Norm halte, und ergänzte:

«Wir können nicht das Parkplatzproblem des ganzen Quartiers lösen.»

Kritisch sahen einige Teilnehmende, dass der Entwurf des Gestaltungsplans bei fünf Punkten von der BNO abweiche: Beispielsweise liegt die Ausnützungsziffer statt bei 0,5 bei 0,78 und der Abstand zum Kulturland ist auf zwei statt vier Meter angesetzt.

Die extensive Heuwiese (vorne) in der Landwirtschaftszone wurde in den Gestaltungsplanperimeter aufgenommen. Bild: zvg

Ribolla hielt dazu in seiner Präsentation fest: «Im Zuge der Gewährleistung des sogenannten <besseren Ergebnisses> werden die Abweichungen von der Grundordnung im Rahmen des Gestaltungsplans sowohl als zweckmässig als auch verhältnismässig erachtet.»

Beatrice Bürgi wies die Zuhörerinnen und Zuhörer abschliessend darauf hin, dass für weitere Fragen zwei Sprechstunden durchgeführt würden: Am Donnerstag, 11. Mai, von 19 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 11 Uhr stehen dafür Vertreter des Gemeinderats und des Planungsbüros zur Verfügung. Für den Termin am Wochenende ist eine Voranmeldung über die Gemeindekanzlei erwünscht.

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens können alle Interessierten die Planungsvorlage einsehen und bis am 24. Mai Eingaben dazu machen. Das entsprechende Formular dafür ist ausgedruckt auf der Gemeindekanzlei und digital auf der Website von Riniken erhältlich. Die Exekutive entscheidet über die Berücksichtigung der Eingaben im weiteren Planungsprozess.

Anfang 2024 ist dann die öffentliche Auflage des Gestaltungsplans vorgesehen. Aktuell befindet sich die Vorlage in der kantonalen Vorprüfung.