Die Überraschung ist gross, das Unverständnis riesig: Die «Güggeli-Waage» in Windisch wird per Ende April 2019 die Türen schliessen. Die Mitteilung kommt nicht nur für die Gäste aus heiterem Himmel, sondern auch für das engagierte und umtriebige Wirte-Paar Esther und Thomas Schäublin und ihre Angestellten. Nach fünf Jahren – erfolgreicher – Aufbauarbeit und Tätigkeit wird der Pachtvertrag nicht mehr verlängert. Der Entscheid treffe ihn hart, gibt Thomas Schäublin unumwunden zu, die Enttäuschung ist ihm anzuhören. Aber: «Ich bin Unternehmer und muss Lösungen suchen. Fluchen bringt nichts, das Leben geht weiter», fügt er trocken an.

Vor allem für seine Angestellten sei diese Ankündigung just vor Weihnachten einschneidend, sagt der Wirt. Entsprechend niedergeschlagen hätten sie sich gefühlt. Zwei Köchen, die in einem 100-Prozent-Pensum beschäftigt sind, musste Schäublin die Kündigung aussprechen. Bei anderen Mitarbeitern gelte abzuklären, wer – allenfalls in einem kleineren Pensum – weiterbeschäftigt werden kann. Denn der Wirt verfügt mit dem «Güggeli-Sternen» in Bözberg über ein zweites Restaurant und damit ein zweites Standbein. Dort werde er künftig selber wieder vermehrt am Herd stehen, hält er fest.