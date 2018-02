Bei der Nutzungsplanung (NuPla) war gemäss Rosi Magon eine längere Abstimmung erforderlich mit dem Kanton – damit aktuelle Projekte und wichtige Themen Eingang finden: die Umsetzung der Ostaargauer Strassenentwicklung (Oase) beispielsweise oder die Umsetzung des Mehrwertausgleichs bei Ein-, Um- oder Aufzonungen im Rahmen der Innenentwicklung.

Einzonung im «Winkel» geplant

Fachplanerin Barbara Gloor zeigte die Schwerpunkte auf. Alles in allem sei eine neue Planungskultur entstanden, die weniger auf straffe Regelungen und mehr auf massgeschneiderte Beratung setze, führte sie aus.

Geschaffen werden die Grundlagen, um in den nächsten 15 Jahren den Platz für ein mögliches Bevölkerungswachstum bereitzustellen. Setzt sich dieses wie in den letzten Jahren fort, ist im Raum Brugg Windisch bis 2030 mit rund 22 750 Einwohnern zu rechnen, bis 2040 mit rund 23 950. «Die Arbeitsplatzentwicklung soll grundsätzlich in einem der Einwohnerentwicklung vergleichbaren Ausmass erfolgen», so Barbara Gloor.

Ein zentrales Thema sei die Entwicklung nach innen. Denn gewährleistet werden soll, dass sich das Wachstum auf das bestehende Siedlungsgebiet konzentriert und die umliegende Landschaft erhalten bleibt.

Vorgesehen sind unterschiedliche Massnahmen. Barbara Gloor nannte Stichworte wie: Gebiete für Nachverdichtung, Hochhausstandorte, Erneuerungszonen, Sondernutzungsplanung beziehungsweise Gestaltungsplan.

Weil mit der Innenentwicklung der Platzbedarf der nächsten 15 Jahre nicht gedeckt werden kann, ist eine Einzonung von 4,37 Hektaren im Gebiet Winkel – an der Grenze zu Hausen – geplant in eine Wohn- und Arbeitszone.

Ein neues Instrument ist überdies das «Zielbild 2040+». Zweck ist, die stark befahrene Zurzacherstrasse zu erhalten und gleichzeitig als öffentlichen Raum aufzuwerten. Die sanfte Weiterentwicklung der bedeutenden Gebiete Altstadt, Altenburg, Königsfelden und Amphitheater schliesslich wird mit spezifischen Zonen geregelt.

Für die Altstadt wurde zudem ein Altstadtreglement erarbeitet – unter anderem mit Vorgaben zur Gestaltung von Bauten, Dächern, Aussenräumen und Reklamewesen.

Kanton sichert Unterstützung zu

Für den Geisseschache mit den vielen Freizeit- und Sportanlässen wird die «Grünzone im Geisseschache» geschaffen. Die Einzonung von 5,64 Hektaren bedingt laut Barbara Gloor – als Kompensation – eine entsprechende Auszonung.

Knapp die Hälfte könne im Raum Brugg Windisch erfolgen. Der Kanton habe nun im Rahmen der Vorprüfung den Bezug aus dem kantonalen Topf für öffentliche Zwecke unterstützt.

Vom 26. Februar bis 27. März wird die Nutzungsplanung öffentlich aufgelegt. Aufgeschaltet werden die Unterlagen – samt Mitwirkungsberichten – auch auf der Website www.raumbruggwindisch.ch.

Informationsveranstaltung zur Nutzungsplanung: Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr, Campussaal Brugg-Windisch;

Informationsveranstaltung zum Altstadtreglement: Freitag, 23. Februar, 16 bis 18 Uhr, Rathaussaal Brugg.